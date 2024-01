Arrestado el hombre que denunció el robo de un décimo de Navidad premiado

Sólo él sabía la verdad de lo ocurrido, pero aun así intentó engañar a todos. La Policía Nacional ha detenido a Mohamed, de 50 años y vecino de Palma, acusado de inventar el robo de un décimo de lotería de Navidad premiado con 6.000 euros. Al ahora detenido se le imputan los delitos de tentativa de estafa y denuncia falsa. Los agentes responsables del caso citaron en la mañana de ayer en Jefatura al sospechoso en calidad de detenido y éste se negó a prestar declaración.

Fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Ultima Hora confirman que los agentes solicitaron una vez recibida la denuncia inicial, las cámaras de seguridad del establecimiento. En la grabación puede observarse sin ningún género de dudas que la trabajadora recibió del hombre un total de 14 décimos. Trece de ellos le fueron devueltos y el restante, premiado con 20 euros, fue cuñado y se lo quedó la Administración. Acto seguido, le entregaron el dinero. En ningún momento las cámaras recogieron el décimo con el número 88.979, premiado con 6.000 euros.

El pasado día 26 de diciembre, Mohamed, que lleva 50 años viviendo en Mallorca y, desde hace más de una década, compra lotería en el estanco de Can Comas, en la calle Aragón de Palma, acudió a los medios denunciando el supuesto robo. «El mes de noviembre compré dos décimos de Navidad y los junté con el resto de boletos que fui adquiriendo . El día después del sorteo, tenía que ir al Arenal y me cogía de paso una administración que está en el centro de Palma. Hasta aquí todo normal. El problema fue cuando llegué al establecimiento, saqué los 14 décimos que llevaba y le dije que por favor mirara si me había tocado algo», apuntaba Mohamed, visiblemente afectado y molesto por lo sucedido.

«La mujer que me despachó me dijo que habían tocado 20 euros y me devolvió solo 12 boletos teóricamente no premiados. Ella se quedó el cupón premiado con 6.000 euros. Nada más salir, me llamaron para contarme que nos había tocado un quinto premio y en cuanto regresé a la administración, la mujer no sabía dónde meterse, se puso roja, muy nerviosa y se marchó del mostrador. Había mucha gente y no quería dar ningún espectáculo. Me marché directamente a poner una denuncia en la Policía Nacional», concluyó Mohamed. Ahora, tras una exhaustiva investigación policial todo ha quedado aclarado y Mohamed, detenido.