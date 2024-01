A falta de que el conseller de Educació, Antoni Vera, aclare con detalle cómo pretende aplicar el plan piloto de elección de lengua, los director de centros e institutos de Mallorca le han pedido que «reflexione» y evite desarrollar esta propuesta que el PP aceptó tras las presiones de Vox. Así lo han hecho durante la Mesa Sectorial celebrada este miércoles en la sede de la Conselleria.

La presidenta de la Associació de Directors i Directores de Infantil y Primaria de Mallorca y directora del CEIP Ses Rotes Velles (Calvià), Joana Maria Mas, ha explicado que los centros educativos cuentan con un proyecto lingüístico para dar respuesta a las necesidades específicas de cada uno. En los últimos años, según ha recordado, la presencia del catalán en la escuela prácticamente ha desaparecido por el aumento de la población recién llegada.

«Su uso ha quedado reducido a las horas de clase. No es una lengua de patio, ni es una lengua de relación social, ni siquiera de las redes sociales que utilizan. Queremos que la Conselleria reflexione y piense que la lengua, como otras cuestiones, no es un tema político sino de las necesidades de los alumnos». Para la represente de los directores de Infantil y Primaria, Baleares tiene un perfil poblacional que necesita evitar «por todos los medios« que no haya segregación. Y ha lamentado, antes de la reunión, que «hay todavía muchas cosas que están en el aire». Al acabar el encuentro, y consultada por este diario, se ha expresado en los mismo términos.

En la misma línea, se ha el presidente de la Associació de Directors d’Educació Secundària de Mallorca y director del IES Porreres, Joan Ramon Xamena, que en otras ocasiones ya había comentado «pedagógicamente es un desastre». «Con el modelo actual, incluso los estudiantes catalanohablantes tienen dificultades para dominar completamente su lengua», afirmó el profesor en declaraciones con este diario.

El conseller de Educació, Antoni Vera, ha reiterado que no habrá segregación al aplicar este plan. Como ejemplo, se ha referido al distintivo que acaba de recibir el instituto de Bendidat por su enseñanza de la lengua francesa, donde hay alumnos que estudian Historia en francés y otros en catalán. «Esto no es segregación, son agrupaciones flexibles», ha reiterado.