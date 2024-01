La todavía portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, es la diputada mejor situada para ser la nueva presidenta de la Cámara. Será la apuesta de los cinco diputados de Vox que se han amotinado ya que consideran que será una candidata mucho más preparada que su antecesor, Gabriel Le Senne. Ribas será la presidenta si el PP le apoya en primera instancia. Esta elección podría ser un blindaje para que Marga Prohens logre después el respaldo de estos diputados a las propuestas que se debatan en el Parlament.

El pleno se celebrará la semana que viene y los grupos parlamentarios que presentaron en su día candidatos podrán volver a hacerlo. Es decir, el grupo que todavía se llama Vox, en el que se integran los críticos, presentará a Idoia Ribas, pero el PP podría presentar a su propio candidato, que en este caso podría ser el vicepresident del Parlament, Mauricio Rovira, algo que parece completamente descartado.

Si se da este escenario, la Cámara balear vivirá una situación muy parecida a la que se dio en la primera legislatura de Francina Armengol. Podemos expulsó a Xelo Huertas del grupo parlamentario, lo que provocó su caída automática como presidenta del Parlament, algo que también ha sucedido ahora con Gabriel Le Senne.

También en aquel momento se apuntó la posibilidad de que el PSIB propusiera como alternativa al entonces vicepresident, Vicenç Thomàs, pero el elegido fue finalmente Balti Picornell, también de Podemos, que fue presidente el resto de la legislatura. Este cambio de presidente, como el actual, llegó cuando apenas habían pasado unos meses de la legislatura, en el primer pleno del segundo periodo de sesiones. El paralelismo entre ambas situaciones es claro e inevitable.

Los dos partidos de la oposición que también presentaron candidato entonces, PSIB y Més, también podrán hacerlo de nuevo. Se da la paradoja de que quienes no podrán presentar candidato ni optar a la presidencia son los dos diputados que se han mantenido leales a Vox, Patricia de las Heras y Gabriel Le Senne, ya que no forman parte de ningún grupo parlamentario al ser diputados no adscritos.