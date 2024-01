La consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, ha declarado que «el Govern no pretendía acusar ni señalar a nadie» cuando puso en manos de la Fiscalía el proceso de compra de viviendas por Metrovacesa. La Fiscalía esperaba del Govern que concretara qué tipo de delitos apreciaba en la operación de compraventa de 88 viviendas a la promotora por parte del anterior Ejecutivo, una documentación que nunca llegó.

Después de que la Fiscalía haya archivado la investigación al entender que no existen pruebas de posibles irregularidades, la consellera ha sido cuestionada por los medios sobre este hecho durante la rueda de prensa de presentación del programa para el impulso de nuevas viviendas de alquiler, Construir para alquilar. «No hemos formulado ninguna denuncia ni lo queríamos hacer porque nuestra intención no era acusar ni señalar a nadie», ha señalado la consellera para añadir que la decisión de la Fiscalía «entraba dentro de lo previsible» y que «si no aprecian ningún delito, pues mejor».

Así, Vidal ha subrayado que el Govern «cumplía con su obligación legales de poner en conocimiento de la Fiscalía algo que nos generaba dudas, pero nunca hemos señalado a nadie ni hemos querido generar ningún daño reputacional a nadie».

La consellera y su equipo anunciaron en julio que se renunciaba a la operación al haber apreciado posibles indicios de irregularidades. Enviaron el expediente a la Fiscalía, pero este órgano reclamaba información adicional que justificara la revisión y que la Conselleria nunca llegó a aportar.