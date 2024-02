Prohens dice que cumplirá su pacto con Vox si sus socios garantizan los ocho diputados

La presidenta de Govern, Marga Prohens, ha señalado este lunes de forma rotunda que cumplirá su pacto con Vox y mantendrá la presidencia del Parlament para esta formación, pero ha señalado que también sus socios deben mantener su pacto y garantizar el apoyo de sus ocho diputados. «Nosotros no hemos incumplido ni lo haremos; ahora toca que Vox cumpla», ha dicho en un acto en la UIB.

Prohens ha recordado que Vox garantizó la estabilidad parlamentaria con ocho diputados y ha precisado que, en estos momentos, «no hay solución» que no pase por «que Vox cumpla su parte del acuerdo». La presidenta no ha contestado a si Gabriel Le Senne tiene que seguir siendo el president del Parlament y ha insistido en que el PP tiene un acuerdo de investidura con Vox en el que, «en virtud de una serie de cumplimientos» y de tener un gobierno en solitario, el president del Parlament corresponde a Vox.

«Yo mantengo este acuerdo», ha señalado. «No incumpliremos la palabra dada ni el acuerdo de investidura, pero Vox nos deberá decir quién es su candidato, si es que hay un cambio de candidato», ha añadido Prohens. Sobre la posibilidad de que el PP presente un candidato propio para zanjar la crisis ante la profunda división de sus socios, Prohens ha señalado que, en estos momentos, no están en ese escenario. «Aún se tiene que hacer efectiva la expulsión y hay que esperar a los informes de los letrados. El PP será respetuoso con el reglamento del Parlament y con los informes de los letrados», ha señalado.

Prohens no ha querido contestar de forma directa a si estos días ha mantenido contactos con Santiago Abascal, aunque sí ha trascendido que ha habido conversaciones con la cúpula de la formación para emplazarles a que resuelvan cuanto antes su crisis interna. «Lo que digo en público lo he dicho en privado: que se sienten, que se reconstruyan y que yo tengo un pacto de estabilidad firmado con ocho diputados», ha recalcado.

La presidenta ha insistido en que la crisis responden a un enfrentamiento interno entre dos sectores de un partido que no está en el Govern con el que tienen un acuerdo de investidura. «Venimos reclamando desde el primer momento que se pare esta situación, que se sienten y se reúnan y si están reunidos, es una buena noticia», ha asegurado. «Les apremio a que aceleren esta reconciliación», ha añadido.

Para Prohens, el acercamiento que se visto este fin de semana entre los dos sectores «sería una buena noticia para dar estabilidad al Parlament». En cualquier caso, ha destacado que el Govern sigue con su agenda y con la estabilidad que da tener un Govern solo del PP con un presupuesto aprobado «que nos permiten desarrollar las políticas del PP, pase lo que pase en el Parlament».