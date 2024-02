La guerra fratricida que vive Vox Baleares se ha manifestado claramente este martes en el pleno del Parlament y se ha extrapolado a las redes sociales. Así, el grupo parlamentario de Vox, integrado por los cinco diputados rebeldes (Idoia Ribas, Manuela Cañadas, María José Verdú, Sergio Rodríguez y Agustín Buades) ha publicado en X (antes tuiter) un mensaje reprendiendo al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, (a los que han propuesto expulsar del grupo parlamentario de Vox). Además, ponen de manifiesto que lejos de poner fin a la crisis, siguen adelante con la idea de que su hasta ahora compañero de filas deje de presidir la Cámara.

En concreto, los hechos han tenido lugar cuando la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha terminado de responder a la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, que le había preguntado por los principales objetivos del Govern en el periodo de sesiones que ha comenzado este 6 de febrero. Le Senne ha dado paso a la siguiente pregunta y en ese momento Ribas le ha recriminado que ella no había terminado su tiempo. El presidente del Parlament le ha contestado que le quedaban cinco segundos y ha justificado el hecho de no darle el turno de réplica porque en otras ocasiones no lo ha empleado. En esta ocasión, Ribas sí ha optado por agotar todo su tiempo. Esto ha indignado al grupo parlamentario de Vox, que en su nuevo perfil de X ha escrito: «¿Y esto? Propondremos un presidente que sea imparcial».

🫣🤦🏻‍♀️ ¿Y esto? Propondremos un presidente que sea imparcial.



💪🏻 #GPVOXenBaleares pic.twitter.com/85HucxPZLp — Grupo Parlamentario VOX en Baleares (@GPVOXenBaleares) February 6, 2024

Una diputada rebelde se encara a Le Senne

Este no ha sido el único momento de tensión que se ha vivido en el seno del grupo parlamentario de Vox. Otra las diputadas rebeldes del partido de Santiago Abascal, María José Verdú, se ha encarado con el presidente del Parlament y aún diputado de su partido, Gabriel Le Senne. En concreto, la segunda autoridad de las Islas ha llamado al orden a la bancada de la derecha, donde se sientan los diputados del PP, ya que estaban muy alterados durante la intervención de la diputada socialista Mercedes Garrido, que los ha acusado a los populares de formar parte de la crisis de Vox.

Entonces Verdú ha gritado «muy bien, muy bien presidente, muy bien» en modo irónico. Le Senne la ha llamado al orden y ésta le ha espetado: «¿Quieres otro?» A lo que Le Senne ha contestado «la llamo al orden por segunda vez».

Llegada en dos bloques

Además, los diputados de Vox han llegado en dos bloques a la Cámara. Por una parte lo han hecho los diputados rebeldes, que han entrado juntos. Mientras que la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y Le Senne lo han hecho juntos y arropados por la corriente oficialista de la formación política. Entre otros estaban el vicepresidente del partido en las Islas, Fulgencio Coll; los representantes en el Consell de Mallorca Toni Gili y David Gil; así como Antonio Salvà.