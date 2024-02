La demanda para estudiar una Formación Profesional (FP) en Balears no ha dejado de crecer en los últimos años porque se ha convertido en una prioridad política. Sin embargo, las matriculaciones se han estancado y han caído ligeramente desde 2021, cuando hubo 19.760 estudiantes que cursaron un grado básico, medio, superior o alguna especialización, según datos de la Conselleria d’Educació. Este curso hay 19.403, hasta 357 menos.

El equipo del conseller Antoni Vera intentará hacer más atractiva la oferta, con el objetivo de interpelar a la generación Z, nacidos entre 1994 y 2010. Este perfil se caracteriza por preferir el uso de nuevas tecnologías y reclama mayor flexibilidad laboral, explican fuentes consultadas de la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa. En la Conselleria son conscientes de que las matriculaciones se han estancado, teniendo en cuenta que ha aumentado considerablemente la oferta que se da en los distintos ciclos formativos.

«No hay una correlación entre el incremento de la oferta y el número de matrículas», señalan desde la Conselleria. Alrededor de un 40 % de las ofertas de trabajo demandan una preparación de nivel 1, es decir, el equivalente a un grado medio, pero las matriculaciones no responden tampoco a esta demanda, según la dirección general.

Grados cancelados

La oferta no llega a interesar a todo el alumnado y grados medios como el de Agroecología, que se pretendía ofrecer este curso en la finca de Raixa, se han tenido que suspender por falta de matrículas. El público objetivo para cursar una FP no se siente atraído por este tipo de oferta, según la Conselleria. El nuevo Govern ve como una oportunidad el hecho de que se puedan crear, gracias a la nueva ley de FP, dobles titulaciones porque permite acercar las demandas de las empresas y los alumnos. «Las empresas exigen cada vez más formación a sus empleados y, si el Archipiélago no dispone de una buena base para atender al tejido productivo, en un futuro se tendrá que importar mano de obra, la cual cosa resultaría muy cara para el sistema», según la Conselleria.

El Informa Anual de la FP 2023 de CaixaBank Dualiza reveló, según recuerdan desde la Conselleria, que un 27,1 % de la ocupación creada hasta 2035 se atribuirá directamente a la FP, que permitirá a miles de alumnos encontrar trabajo en 19 de los 20 sectores económicos analizados en el caso de Balears.