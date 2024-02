Plataforma per la Llengua Illes Balears ha convocado una manifestación, este martes, frente al Parlament, para mostrar su oposición a la «imposición» del castellano en la Cámara, donde, por primera vez, se incluirá esta lengua en las comunicaciones oficiales, después de más de 30 años haciéndose en catalán. En un comunicado, Plataforma per la Llengua ha informado de la convocatoria de la sociedad civil isleña a decir «basta», a protestar contra la «imposición» del castellano y a reivindicar que «la lengua no se vende» este martes, 20 de febrero, a partir de las 08.00 horas, ante el Parlament, antes de la celebración del pleno de la Cámara.

La Mesa del Parlament, con los votos a favor de PP y Vox, aprobó el pasado miércoles el acuerdo entre ambos partidos para «imponer» el castellano a las comunicaciones oficiales de la institución. Esta decisión significa que el catalán dejará de ser la lengua vehicular en la Cámara y en todos sus documentos oficiales. Plataforma per la Llengua cree al respecto que «se ha traspasado una línea roja» y «no se puede tolerar». La propuesta proviene de Vox y ha contado con el beneplácito del PP y de Marga Prohens, «quien ha demostrado una vez más que para conservar la silla es capaz de vender la lengua y dinamitar 40 años de consenso», según la entidad. «La imposición del castellano representa un ataque directo y frontal a la convivencia y a lengua catalana como elemento histórico, de prestigio y capital simbólico del Parlament», para Plataforma per la Llengua, que ha acusado al PP de «incoherente» con sus decisiones, dado que aprobar esta «imposición» significa «ir en contra de la Ley de Normalización Lingüística que el mismo partido votó y traicionar el espíritu» de la misma. «Además», ha recordado, «el partido de Marga Prohens aseguró antes de las elecciones que no harían una batalla de la cuestión lingüística, al contrario de lo que», en su opinión, «está sucediendo». PP y Vox defienden la «imposición» del castellano «con el pretexto de una supuesta libertad que solo pretende consolidar sus privilegios», han añadido desde Plataforma per la Llengua, reivindicando el catalán como «lengua minorizada» y que, por lo tanto, «necesita el impulso, el fomento y la difusión de las instituciones en vez del arrinconamiento constante que vive en Baleares». «Hacer el catalán opcional tiene como objetivo hacerlo prescindible, acelerando así el proceso de sustitución lingüística y avanzar hacia un monolingüismo castellano», han terminado lamentando.