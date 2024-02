El PP balear se marca como objetivo tras las gallegas «no depender de Vox»

Las próximas elecciones autonómicas en Baleares –salvo que se adelanten, y nada lo indica– están lejanas pero todos los partidos políticos han buscado alguna clave sobre lo sucedido en Galicia, donde el PP revalidó su mayoría absoluta, la quinta consecutiva, y los resultados dejaron fuera a Vox. En este dato se fijaron todos los partidos en sus análisis, también el PP.

El portavoz parlamentario del Partido Popular, Sebastià Sagreras, aseguró en respuesta a una pregunta sobre este asunto que «efectivamente, el PP confía en en seguir su camino y no tener que depender de Vox» y precisó que «allá donde se une el voto de la derecha y el centro derecha, la izquierda no gobierna». El portavoz de los ‘populares’ indicó que «el resto de partidos representados en las Islas son residuales en Galicia» aunque sean los que forman la mayoría del Gobierno en España. El ‘popular’ interpreta que eso es «un aviso para Sánchez» y también «para Francina Armengol». Sobre si el buen resultado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) no es una desautorización para quienes opinan que la mayoría rechaza la amnistía y los pactos con independentistas, dijo que «lo que ha quedado demostrado es que cuando el PSOE se radicaliza, la gente vota al original».

También Lluís Apesteguia, coordinador de Més per Mallorca, destacó el acenso del BNG y recordó que era su apuesta para las gallegas, y no Sumar (que se quedó sin representación), aunque Més y Sumar fueron juntos a en Baleares las elecciones generales de julio. El coordinador dejó sin respuesta una pregunta –si entendía que Sumar no debería presentarse en algunas comunidades autonómicas, como la de Baleares– pero dejó claró que «más allá de las siglas la izquierda tendría que hace una reflexión estratégica» a la hora para apoyar una opción consolidada.

Malos resultados

Desde el PSIB, Iago Negueruela, reconoció los «malos resultados del PSOE» pero abundó en que hay que hacer «una lectura gallega» de los resultados y que estos no son extrapolables. Entiende que quien debería leer bien lo sucedido en Galicia es el PP. «En Galicia, el PP aguanta y rechaza a Vox mientras que aquí le marca la política». dijo.

La diputada Cristina Gómez (Unidas Podemos) indicó que el partido morado «está en retroceso» pero culpó especialmente a la «división de la izquierda», aunque admitió que ni habiendo ido unidos se evitaba la mayoría del PP.

Vox aludió al asunto en la tertulia de radio de IB3, pues no hubo comparecencias ante los medios y, a través de un tuit, Fulgencio Coll, presidente de Vox en Palma y concejal, Fulgencio Coll, pidió a Marga Prohens que adelantara las elecciones.