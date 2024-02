El diputado del PSIB Ares Fernández ha criticado este martes que 39 altos cargos del Govern no hayan publicado todavía sus declaraciones patrimoniales en el portal de transparencia y que, como caso paradigmático, el director general de Transparencia «no haya publicado ni una cuenta corriente». «Ya nos dirán como le pagan el sueldo», ha añadido el socialista en una pregunta de control a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas. Sin embargo, desde el Govern han matizado que se trata de 23 altos cargos, ya que hay 17 que los han presentado en otras administraciones públicas. Además, han precisado que de los que no lo han hecho aún hay 7 que aún están dentro del plazo estipulado. No obstante, han instado los afectados a hacerlo lo antes posible.

La consellera, por su parte, ha admitido que en el portal de transparencia pueden haber errores, que se subsanarán, pero ha negado cualquier intención de ocultar información. Además, ha asegurado que en dos semanas, el Ejecutivo recibirá un premio en este sentido. El socialista, por su parte, ha lamentado que para casi 40 cargos «la ley no vaya con ellos». Fernández ha llamado la atención, además, sobre el hecho de que justo cuando se iba a presentar esta pregunta parlamentaria, la consellera Vidal haya actualizado toda su información de los últimos ocho meses. Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el diputado socialista Marc Pons, quien ha cuestionado que «cuanto menos transparencia, más posibilidades de corrupción», criticando «la apuesta por la oscuridad que está haciendo el Govern». 1. @MargaProhens ha optat per governar des de l'opacitat i la foscor:

🔻 40 alts càrrecs del Govern NO han presentat la seva Declaració de bens incomplint la llei.

🔻 El Parlament establirà el secretisme de totes les Declaracions de bens (quan ara obliga a que siguin públiques). pic.twitter.com/nV1ljeVsu8 — Marc Pons (@marcpons73) February 20, 2024 Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo balear, Antoni Costa, ha respondido a Pons que el Govern es «sin ninguna duda» un «buen ejemplo de aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción». Costa ha criticado que los socialistas quieren conservar la Oficina Anticorrupción «como instrumento político para atacar al Govern». En esta línea, ha reprochado al PSIB que «no les preocupa» que el Gobierno central «ataque la autonomía tributaria de Baleares», que se recupere el Reglamento de Costas que «machaca negocios de Formentera» o la reclamación de una insularidad digna. Asimismo, Pons ha lamentado que se esté preparando una ley que «elimina los controles a los políticos y que declara secretas las mencionadas declaraciones patrimoniales de bienes de los altos cargos». Por último, ha pedido que en el plazo de una semana los 40 cargos públicos del Govern presenten sus declaraciones. Por otra parte, respondiendo a la diputada del PSIB Mercedes Garrido en relación a la internalización de IB3, la consellera ha insistido en que el proceso sigue dentro del margen legal previsto y que contará con los recursos correspondientes.