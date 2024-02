«Queremos lanzar este mensaje a los empresarios: si no hay transferencia de los beneficios incluso ellos acabarán sufriendo las consecuencias porque no tendrán trabajadores». Así de tajante se ha mostrado el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, en la presentación que el sindicato ha hecho esta mañana del Estudio del Mercado Laboral en 2023 en las Islas.

Un balance con dos conclusiones que sobresalen sobre el resto: la primera, que el modelo de crecimiento de las Islas genera mucha actividad, pero ésta es de baja calidad; la segunda, que ese crecimiento económico no se está traduciendo en un aumento del bienestar social.

«El producto que se está ofreciendo en Baleares será insostenible: la oferta sube cada día más sus precios, pero no podrá dar respuesta al nivel de calidad que exige la demanda porque no tendremos trabajadores: no pueden venir a las Islas por las condiciones de vida», ha sentenciado el portavoz sindical.

Así, la evolución del mercado laboral muestra un 2023 en el que cada mes se superó el número de afiliados a la Seguridad Social con respecto al año anterior y se redujo el número de parados. La variación interanual, asimismo, también revela una reducción de las contrataciones, aunque ello es debido al incremento de los contratos indefinidos fruto de la reforma laboral.

García, que para presentar el balance ha comparecido en compañía de la secretaria de Ocupación y Políticas Sectoriales, Maria Àngels Aguiló, ha señalado que Baleares ha de seguir avanzando en materia de negociación de convenios colectivos para mejorar las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora. Y ello a pesar de que en 2023 las Islas ha sido una de las comunidades «donde las negociaciones han dado más frutos con fuertes incrementos salariales», reconoce García.

El principal problema que se está encontrando los trabajadores es el de la crisis habitacional que padece el Archipiélago, la cual, lejos de solucionarse, continúa agravándose año a año. Por eso el de la vivienda va a volver a ser uno de los caballos de batalla de los sindicatos en 2024. «Seguiremos trabajando en eso porque la vivienda lo está condicionando todo y la situación se está haciendo insostenible».

Convenios prioritarios

Los portavoces sindicales han señalado que el transporte acapara la agenda de prioridades en la cuestión de negociaciones de convenios sectoriales en 2024. Después del acuerdo de la semana pasada en el transporte discrecional, que entre otras cosas contempla una subida salarial del 10 % en tres años, el siguiente frente es del transporte de mercancías, cuyas condiciones laborales llevan paralizadas cerca de ocho años, según resaltó García. Las conversaciones deben activarse en próximas fechas, asevera.

Sobrecargas laborales

Las sobrecargas laborales y los abusos, especialmente en el sector de la hostelería, es una de las consecuencias de la falta de mano de obra, problema omnipresente en las dos últimas temporadas y que volverá a repetirse este año. En ese sentido, García ha señalado que los estudios de las cargas de trabajo se están ralentizando por culpa del Govern, que «debía destinar unos recursos que se comprometieron en su día, pero que no han llegado». El colectivo de las camareras de piso, con su propio estudio ya en marcha, es el primer damnificado, pero también el resto de colectivos del sector hostelero que aguardan turno (camareros, cocineros, conserjes, etc.).

El ritmo de trabajo del Ejecutivo, en ese sentido, «es insuficiente», se quejan desde la organización sindical. «Tenemos que acelerar y no solo en hostelería», reivindica García para añadir que «no puede ser que los trabajadores tengan que pagar la falta de mano de obra con su salud».

Por otro lado, y con respecto a los problemas internos de UGT, el líder de CCOO ha señalado que esta situación «no debería afectar» ni a las negociaciones sectoriales que mantienen ambos sindicatos ni a sus reivindicaciones en general, ya que, concretamente en referencia a las negociaciones, «eso es algo que depende directamente de las federaciones, que son las que van marcando el paso».