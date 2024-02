El anterior Govern pagó 3,7 millones a la empresa investigada por las mascarillas

La Oficina Anticorrupción revisó de forma específica el contrato de esta empresa con irregularidades que no alcanzaron la categoría de ilegalidades. El departamento de Far no detectó sobreprecios porque partía de la base de que eran FFP2. Uno de sus cargos directivos era José Ángel Escorial Senante, que aparecía en el caso de los denominados ‘Paradise Papers’ con dos sociedades offshore en Malta. En 2008 era administrador de Delta Advisory and Management Services Limite, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital. La empresa contaba con 29 empleados en 2014 y 11 en 2015, según el informe que realizó la Oficina Anticorrupción.