El PP señala a Francina Armengol en el 'caso mascarillas', en el que se ha detenido a un asesor del exmininistro de Fomento José Luis Ábalos. El portavoz de esta formación en el Parlament, Sebastià Sagreras asegura que la expresidenta no reclamó el sobrecoste de 2,6 millones de euros que se pagó por las mascarillas hasta que supo que no seguiría en el Govern. El informe en el que se reclama el dinero está fechado el 6 de julio de 2023, el mismo día en que Marga Prohens fue elegida presidenta de Baleares. Sagreras ha destacado que este sobrecoste se conoció tres años antes y, durante ese tiempo, Armengol no hizo nada para exigir la devolución del dinero estafado.

«El Govern de Armengol no reclamó el dinero hasta el 6 de julio, el día que eligieron presidenta a Marga Prohens, cuando ya sabían que habían perdido las elecciones y abandonarían el Govern», ha dicho. Se ha preguntado por qué tardaron tres años y medio en pedir la devolución después de haber comprado las mascarillas «defectuosas». «Nos preocupa mucho que el Govern no hiciera caso a los informes de la Oficina Anticorrupción que avisaba de que el administrador único de la empresa ya estaba siendo investigado por corrupción», ha añadido. Sagreras ha emplazado a la presidenta del Congreso a que salga de manera urgente «a dar explicaciones» y a responder quién de su gobierno contactó con la empres suministradora. También quieren saber si el detenido por el caso, Koldo García, intervino en la contratación y con quién del Govern negoció. Sagreras se preguntó por qué el anterior Govern contrató con una empresa que no había tenido actividad previa, por qué se saltaron los informes de la Oficina Anticorrupción y por qué no ha reclamado el dinero hasta tres y medio después de la contratación. «¿Qué hubiera pasado de seguir Armengol en el Govern? Sospechamos que no lo hubiera reclamado», ha añadido. «En contra de lo que hacen otros partidos, a nosotros ya nos habrían juzgado y sentenciado, pero nosotros queremos respetar los procesos judiciales y la presunción de inocencia», ha dicho. Sagreras ha afirmado que entiende que en tiempos de pandemia se pudieran hacer contrataciones por la vía de urgencia, pero afirma que estas irregularidades deberían haberse explicado cuando se produjeron.