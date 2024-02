El Govern de Prohens niega presiones de Ábalos o de Koldo para que caducara el expediente de las mascarillas

El portavoz del Govern balear Antoni Costa ha descartado de pleno que miembros del Ejecutivo o de la dirección del IB-Salut haya mantenido contactos con miembros de la trama del 'caso Koldo', incluido el exministro José Luis Ábalos o el propio Koldo García, para que caducara el expediente de reclamación del dinero pagado por las mascarillas. Sí ha señalado que miembros de la empresa se personaron en Baleares en dos ocasiones para solicitar el expediente de reclamación del dinero y para comprobar el material que seguía descartado en un almacén.

El portavoz ha asegurado que desconoce si los contactos se produjeron con funcionarios del Servicio de Salut. «Puede que miembros de la empresa o Koldo u otros miembros de la trama hayan tenido contactos con funcionarios dentro del marco del expediente de reintegro, pero yo no lo sé», ha dicho. En cualquier caso, ha mostrado su «total confianza».

«Ningún alto cargo del IB-Salut ni del Govern se ha reunido nunca con estas personas. Es el anterior Govern quien debe dar las explicaciones», ha insistido. Se ha preguntado quién contactó con el Ejecutivo balear inicialmente y si fue con Francina Armengol o el exministro y por qué se tardó tres años en solicitar la reclamación del dinero. «La trama intentó que no se produjera el reintegro y lo consiguieron durante tres años», ha dicho.

En cualquier caso, el portavoz ha reconocido que el informe del 6 de julio de 2023, fecha de la elección de Prohens en el Parlament, fue determinante para que el nuevo director general del IB-Salut abriera el expediente de reclamación del dinero. «Si no llega a haber ese informe, nos hubiera costado encontrarlo y abrir el expediente de reclamación porque la carta a la empresa inicial no figura en el expediente y la respuesta tampoco. Tampoco el informe analítico de las mascarillas», ha dicho. Ha denunciado que «aspectos clave» no figuran en el expediente.

En cualquier caso, el portavoz del Govern ha insistido en que el expediente por la vía administrativa no ha caducado y además se ha iniciado una nueva a vía penal para recuperar la integridad del dinero. «Los únicos que parecen tener un interés claro en que el expediente caduque es el PSIB, Negueruela y la trama de Koldo y sus compañeros. El Govern no tiene ningún interés», ha recalcado. «¿Qué interés puede tener el Govern en que el expedienté caduque? Quien tiene interés es el PSIB y Negueruela, que lo está pidiendo a gritos», ha insistido.

Sobre la sentencia de este mes de enero que señala que los expedientes administrativos caducan a los seis meses, lo que haría que este hubiera caducado, ha precisado que la jurisprudencia opera a partir del momento en que se dicta sentencia, no antes, por lo que el Govern sigue en el plazo de ocho meses que da la ley de contratos. El Govern mantendrá abierta la reclamación administrativa, pero teme que no prospere «porque algunas decisiones del Govern anterior dificultan que se reclame por vía administrativa». Ha insistido en que la vía penal que se ha abierto ahora «es mejor para reclamar los intereses de Baleares».