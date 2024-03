La presidenta del Govern, Marga Prohens, articuló su discurso del Dia de les Illes Balears, en un acto institucional celebrado este jueves en la Llonja y que incluyó la entrega de la Medalla d’Or y los Premis Ramon Llull, en base a pronunciar un «somos» en cada inicio de párrafo, con la intención de reconocer la identidad de nuestra comunidad «como pueblo singular y con carácter».

En esta línea, Prohens, ante autoridades estatales como Francina Armengol, presidenta del Congreso (a la que no mencionó por su nombre, incluyéndola en el genérico «otras autoridades»), y Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno, pidió que «se reconozca la insularidad de Baleares y que ésta sea compensada para garantizar los servicios a nuestros ciudadanos, para permitir que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones y para garantizar nuestra autonomía». No hubo ninguna alusión a la polémica de las mascarillas, que ha enfrentado a instituciones y partidos en los últimos días.

Así, la presidenta prosiguió anunciando que «Baleares pedirá la financiación que le corresponde y el respeto a la autonomía fiscal para bajar impuestos y cumplir con la voluntad de los ciudadanos». En un tono de advertencia al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, Prohens destacó que «estaremos atentos a los intentos de centralismo jacobino que atacan a nuestra autonomía».

La máxima responsable del Ejecutivo autonómico no dudó en cargar las tintas al afirmar que «somos unas islas que no quieren pagar la factura de otros» y continuó con la línea reivindicativa señalando que «somos unas islas que creemos en la igualdad, en la libertad, en el Estado de derecho y en nuestra Constitución, y la defenderemos más que nunca. Somos unas islas que defenderemos el equilibrio con nuestra manera de vivir y nuestra idiosincrasia, con la conservación de nuestro mar y nuestra costa». Sin embargo, antes de las reivindicaciones, Prohens no dudó en exponer y poner en valor las acciones de su propio Govern desde el inicio de la presente legislatura, hace ocho meses.

De este modo, se refirió a la educación 0-3 años gratuita para todo el mundo o el ahorro del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para más de 250 jóvenes, y al «acto de justicia que es que más de 2.500 familias se hayan ahorrado en este tiempo el impuesto de sucesiones, un impuesto al esfuerzo, el sacrificio, a la renuncia, el impuesto que más atacaba nuestra manera de ser».

La supresión del impuesto de sucesiones fue también defendida en términos más sentimentales: «Somos los abuelos y padres que trabajaron toda la vida, pensando en el mañana de los suyos, en dejarlos protegidos y seguros, en dejarles aquel rinconcito, aquel trozo de tierra o aquella caseta».

Tampoco faltó la referencia al turismo, recurriendo de nuevo al «somos», que ha sido protagonista en la campaña institucional, previa a la celebración del Dia de les Illes Balears: «Somos turismo, somos hospitalidad, somos unas vacaciones, somos referentes en todo el mundo, somos recuerdos y fotografías de veranos pasados, de visitas que siempre serán bienvenidas. Somos un modelo que se exporta a todo el mundo, desde los incentivos y no desde la prohibición».

Igualmente, la presidenta del Govern, con un 8-M muy próximo, hizo valer la feminidad: «Somos mujeres valientes y luchadoras. Somos hijas y nietas de mujeres campesinas, de tejedoras y de pioneras. Somos una sociedad que avanza hacia la igualdad. Somos porque fueron».