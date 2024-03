Koldo se jactaba de tener contactos con los gobiernos de Armengol y de Prohens

El cerebro de la trama de las mascarillas, Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, se jactaba ante sus socios de tener contactos tanto en el Govern de Francina Armengol como en el de Marga Prohens y supuestamente presionó tanto a representantes del anterior Govern como del actual, según figura en un informe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Agentes de este cuerpo hicieron un seguimiento exhaustivo tanto a Koldo como al resto de presuntos implicados en la trama y las grabaciones realizada muestran el enorme nerviosismo de los sospechosos ante la posibilidad de que el Govern siguiera adelante con la petición de devolución de 2,6 millones de euros. En estas grabaciones, los investigados se muestran indignados con el hecho de que la reclamación la provocara el anterior Govern con la petición de devolución firmadas el 6 de julio.

El 18 de octubre, poco después de que se dé audiencia a la empresa que presente alegaciones, el empresario Ignacio Cueto señala que pediría a Koldo «que pregunte a ver al otro subnormal que estaba ahí antes», en referencia a miembros del anterior Govern. «He estado con tu vecino (Koldo) que me ha dicho que va a intentar tocar a los otros», añade.

Todas las grabaciones están plagadas de referencias a los intentos de la empresa para que la reclamación no saliera adelante, aunque, en un momento dado, los investigados creen que el asunto se puede complicar por «intereses políticos». Se insinúa que el nuevo Govern puede estar interesado en no ceder para perjudicar políticamente al anterior y, aunque no se menciona a ninguna de las dos presidentas, ni a Marga Prohens ni a Francina Armengol, hay dos referencias que parecen señalarles, al menos de forma indirecta. En un momento dado, Cueto explica: «El problema es ‘la Señora’, que está en el punto de mira ahora y como en su día fue presidenta de aquí...». La referencia es de día 30 de noviembre, en plena polémica política por la ley de amnistía. Previamente, otro de los investigados, Ignacio Rotaeche, le pregunta: «¿Tú crees que querrán politizar los de Balears?».

La segunda referencia indirecta parece señalar a la actual presidenta Marga Prohens. La conversación es del 2 de diciembre y entre Koldo García y Cueto. Koldo asegura que al día siguiente ha quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miquel Tellado. «Ya ha dicho lo que tenían que hacer. Ella es de la línea de Pablo Casado, ¿vale? Pero que ya está hecho. O sea, vamos a esperar a que me diga cuándo os tiene que ver», añade.

Koldo afirma que el Govern quería abrir un frente contra ellos, pero reconoce que el inicio del procedimiento «es de los nuestros». Los investigados creen que la reclamación no tendrá ningún recorrido jurídico y en un momento aseguran que han hecho consultas con abogados del Estado que les confirman que no deberán pagar nada. Conforme se acerca final de año, los nervios crecen y en un momento dado aseguran en la conversación que el asunto ya está cerrado y que todo está «más que hecho» y Koldo García señala que ha tenido que pedir ayuda, que es donde los investigadores sitúan en la trama al exministro José Luis Ábalos.

Habían pedido papeles que certificaran que la reclamación había acabado y muestran su temor a que la administración balear no emita ninguna resolución explicando que el expediente queda extinto. El 20 de diciembre, Cueto asegura que al día siguiente tiene una reunión con los de Balears.