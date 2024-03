Cuidado con los tratamientos de ortodoncia invisible realizados por empresas sin facultativos colegiados. Este es el mensaje de alarma que lanzan desde el Colegio Profesional Dentistas Baleares, ya que están provocando daños importantes para la salud bucal. «En los casos más graves se pueden caer hasta los dientes», advierte la vicepresidenta del citado colegio profesional, Catalina Bennaser. En este punto, advierte que ellos ya han recibido quejas de ciudadanos de las Islas afectados. Por su parte, el departamento de Consumo del Govern también ha detectado un incremento de las reclamaciones por este motivo.

La doctora explica que en los últimos tiempos están proliferando muchas empresas que ofrecen el alineado de dientes mediante ortodoncias invisibles sin tener la formación correspondiente para ello. «Suelen llegar a muchas personas, ya que realizan mucha publicidad, especialmente en las redes sociales y acostumbran a utilizar influencers», expone la mencionada especialista.

Enmascarada bajo la ilusión de tener una sonrisa perfecta de una forma fácil y rápida, muchas personas están cayendo en el timo de estas empresas, que sin la formación adecuada venden tratamientos que comportan muchos problemas de salud. La vicepresidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Baleares explica que en muchos casos los envían directamente a la casa del cliente, que «como si fuese un self service se pone y se quita los alineadores. En otros casos, cuando requieren que se les pongan ataches (fijadores) sí acuden a la consulta, pero desconocemos qué formación tiene la persona que se los coloca».

La vicepresidenta del Colegio Profesional de Dentistas de Baleares, Catalina Bennàsar.

Bennaser advierte que estas prácticas son muy peligrosas, ya que al no ser llevadas a cabo por dentistas formados y colegiados no se tienen en cuenta otros aspectos. «Lo único que hacen es alinear los dientes, pero no miran la salud gingival, ni dental, ni la mordida», explica. Uno de los errores más frecuentes es que no valoran el límite biológico del hueso y si se mueve el diente más allá de este, se puede perder gran parte de la encía y, por tanto, provocar sensibilidad o movilidad del diente, que incluso se puede llegar a caer. Otra de las malas praxis consisten en no tener presentes la mordida; esto último puede causar graves problemas articulares, dentales, gingivales y digestivos.

Quejas de los afectados

Los dentistas de las Islas ya están teniendo pacientes en sus consultas, que tras haber sido afectados por estos timos acuden a que profesionales les solucionen los daños. Por ejemplo, tienen que hacer injertos de encía, retratamientos de ortodoncia, e incluso, en los casos más graves injertos de hueso e implantes.

Desde el departamento de Consumo del Govern también han confirmado un aumento de reclamaciones a empresas que han cometido estas malas praxis. En concreto, entre 2023 y 2024 han recibido un total de 22 a dos empresas de las que no se han facilitado los nombres. Las quejas más habituales son por disconformidad con el tratamiento: les duele, no logran los efectos deseados, etc. También hay denuncias por cobrar cantidades superiores a las firmadas inicialmente o por las dificultades para conseguir una cita en la consulta.

La vicepresidenta del Colegio Profesional Dentistas Baleares, Catalina Bennaser, insiste en la necesidad de luchar contra el intrusismo que padecen, ya que puede acarrear graves problemas de salud para los ciudadanos afectados; además, de la competencia desleal que supone para los facultativos colegiados. Por ello, reivindica una ley que lo regule para evitar estas malas praxis.