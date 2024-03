Marga Prohens tendrá que comparecer en la comisión de investigación sobre el caso de las mascarillas que ha puesto en marcha el Congreso de los Diputados. Los socialistas tienen ya decidido que citará a la presidenta balear porque creen que debe dar explicaciones sobre el papel de su Govern en el caso. El PSIB cree que Prohens está intentando evitar su presencia en la comisión que se ha creado en Balears, por lo que están decididos a citarla en la que ha creado el Congreso de los Diputados.

Fuentes del PSIB señalan que la comisión no solo debe estudiar el origen del caso, sino que es imprescindible que se sepa cómo ha acabado. Pedirán a Prohens que explique si el expediente con la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa ha caducado, como sostiene el PSIB. Creen que la presencia de Prohens es esencial para que explique el contenido de unas grabaciones en las que se habla de presiones al Govern del PP para que el expediente con la reclamación caducara.

Ábalos y Koldo

El PP no ha revelado todavía si la presidenta del Govern comparecerá en la comisión de investigación que se ha aprobado en el Parlament balear. Sí parece decidido que se pedirá la comparecencia del principal implicado en la trama, Koldo García, así como la de su jefe, el exministro de Fomento José Luis Ábalos. Hay coincidencia absoluta entre PP y Vox en estos dos nombres, pero por ahora hay más dudas con la posibilidad de pedir la comparecencia de la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol. Fuentes del PP no lo dan por hecho y explican que su presencia dependerá, en principio, de lo que puedan decir los otros dos comparecientes. No obstante, el hecho de que los socialistas tengan ya decidido citar a Prohens en el Congreso puede terminar provocando que el PP pida la de Armengol en el Parlament.

Sebastià Sagreras (PP) e Idoia Ribas (Vox) aseguraron este miércoles que la comisión pedirá la comparecencia de cualquier persona que pueda aportar información. «No nos temblará el pulso a la hora de llamar a comparecientes», dijo Ribas. «Estamos interesados en que comparezcan todas las personas que puedan resolver dudas», afirmó Sagreras.

Iago Negueruela acusó a ambos de haber pactado la ocultación del expediente de reclamación. Sobre la posible presencia en la comisión de Francina Armengol, el socialista aseguró: «Lo que no hará la presidenta del Congreso será esconderse, como sí hace Prohens».