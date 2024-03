El poema de una menor que destapó los abusos de su padre: «La niña más alegre es la más abusada»

La niña más alegre es la más abusada. Abusada por el hombre al que llama padre.

El padre la amenaza si lo cuenta. La niña, espantada, decidió callar.

Una niña escribió en un instituto de Calvià un poema titulado ‘Ayuda’ que sirvió para destapar que su padre abusó de ella de forma continuada en el domicilio en el que convivían entre los años 2013 y 2018.

El hombre, que ha sido juzgado en la Audiencia Provincial de Palma, negó los hechos y aseguró que su hija era rebelde y que las acusaciones se deben a las prohibiciones que le imponía. «Había que estar machacándola cada día. En vez de hacer deberes veía telenovelas. Nunca he tenido contacto sexual con mi hija». El procesado también comentó que la denuncia era por un supuesto complot de su hermanastra, que también le denunció años atrás por abusos y fue absuelto.

El padre de la joven, el miércoles, en el juicio en la Audiencia de Palma.

La denunciante, que ahora tiene 20 años, ratificó los episodios constantes de abusos que sufrió por parte de su padre y también añadió que en alguna ocasión la violó: «No sabía qué hacer, me quedé inmóvil», declaró la joven el pasado miércoles ante el tribunal de la Sección Segunda.

«Un S.O.S»

La perjudicada se lo contó a su madre, que había estado de viaje un mes en Perú, pero «le dio igual». El 28 de mayo de 2018 escribió un poema para la asignatura de Catalán en el que relataba lo que estaba viviendo en su casa. Se lo enseñó a su tía materna, que le preguntó si esa historia era suya. Y le dijo que no. Una profesora del centro comentó que la redacción «parecía un S.O.S».

Nadie se da cuenta de que la niña sufre. El sufrimiento crece cada día. La hija intenta decírselo a su madre, pero no puede.

La fiscal elevó este jueves la petición de condena de 10 a 15 años de cárcel para el hombre por un supuesto delito de agresión sexual continuado a su hija y que indemnice a la víctima con 50.000 euros por el daño moral ocasionado. El abogado de la defensa, Miquel Àngel Cardell, solicitó la absolución del acusado al considerar que los hechos nunca se han producido. El juicio quedó este jueves visto para sentencia.

Pasaron dos años y la madre lo descubrió. Primero decidió hablar con su hija. La hija le explicó todo a su madre.

La madre de la denunciante, que ya está separada del padre, declaró el pasado miércoles en el juicio que su hija le contó que su padre abusaba de ella. «Él me lo negó y ella me dijo que nunca le creía en nada». La mujer aseguró que siempre ha confiado en el padre de sus hijos. «Yo le amaba y no imaginaba que haría eso a su propia hija».

En una analítica detectaron una enfermedad de transmisión sexual a la joven poco después de que interpusiera la denuncia por abusos sexuales contra su padre. La perjudicada aseguró que no había tenido contacto con ningún hombre más. Sólo podía ser él. Su padre.

Siguen pasando los años y la niña sigue igual. Con la misma sonrisa por fuera como siempre. Pero con miedo de que le pase alguna cosa por dentro.