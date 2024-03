Piso en buen estado de 90 metros en el Passeig de Mallorca de Palma. Con ascensor. Precio: entre 715 y 985 euros. Esta oferta sería imposible de encontrar en cualquier inmobiliaria de las Islas, pero es el precio que ha marcado el Ministerio de Vivienda como referencia para fijar los topes de alquiler. La realidad está muy alejada de ese precio, en el Passeig Mallorca o en cualquier otro punto de la ciudad que se busque.

Por ejemplo, en la calle Aragón, un precio de características similares a la altura de la Escuela de Idiomas debería costar entre 472 y 670 euros al mes. Su precio real se dobla o se triplica en función de otros factores como la altura y las condiciones energéticas de la vivienda si se mira cualquier anuncio en una inmobiliaria. Son solo dos ejemplos de los muchos que pueden buscarse, ya que este índice permite ver casi de forma individual a cuánto debería alquilarse una vivienda en toda España con una simple consulta a la página en del Ministerio www.serpavi.mivau.gob.es.

El Gobierno publicó allí hace unos días el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda que debe servir para que aquellas comunidades que lo deseen fijen límites al precio de los alquileres si se trata de un gran tenedor que tiene más de 10 viviendas. Si no es así, si quien alquila es un particular, lo que podrían hacer las comunidades autónomas es fijar el IPC como tope para la subida de los alquileres. Si alguien está pagando 700 euros al mes, no podrían subir de golpe 200 o 300 euros, sino que solo podría subir el IPC correspondiente.

Para ello es preciso declarar las zonas tensionadas en cada comunidad, pero la única que lo ha hecho hasta el momento es Catalunya. El anterior Govern balear trabajaba en este asunto, pero el nuevo Govern ya ha repetido en numerosas ocasiones que en Baleares no habrá la declaración de zonas tensionadas ni el Govern tiene la intención de poner límites al precio del alquiler a los grandes tenedores ni poner coto a las subidas de renta de los pequeños propietarios.

«El PSOE siempre ha aprobado medidas intervencionistas; el PP quiere incentivar que los propietarios tengan garantías para alquilar sus viviendas», señala la consellera d’Habitatge de Balears, Marta Vidal. El Govern quiere trabajar para que salgan al mercado de alquiler los más de 100.000 pisos ya construidos pero que están vacíos en la Comunitat. Vidal opina que aprobar estas medidas de limitación de precios provoca el efecto contrario y hace que muchos propietarios que podrían estar pensando en poner sus viviendas en alquiler no lo hagan. El Govern asegura que trabaja en un programa de «alquiler seguro» que facilitará que los propietarios de pisos los saquen al mercado sin necesidad de intervenir en los precios.

Representantes de la oposición no lo ven igual. El diputado socialista Llorenç Pou lamenta que Marga Prohens no quiera sumarse a esta propuesta que ofrece la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno central. Dice que sería especialmente positivo en el caso de los alquileres entre particulares y sostiene que, si se limita la subida al IPC, las familias puedan llegar a ahorrarse hasta 2.000 euros al año. Afirma que esta cantidad es mucho más del que tendrán con la bajada de IRPF aprobada por Prohens.