La mallorquina Gabriella Giacomelli (Palma, 2002) participará mañana en el concurso de belleza Miss RNB España 2024, que se celebrará en el Teatro Auditorio de Salou. Una experiencia que su madre, Graciela La Rosa (Milán 1958), vivió hace más de 40 años en Venezuela cuando conquistó las bandas de Miss Nacional Venezuela 1978, Miss Biquini Internacional 1979, Miss Amazonas 1980 y fue finalista en Miss Venezuela 1980, entre otros títulos. Graciella es la menor de tres hermanos y tanto su hermano como su hermana, que residen en el extranjero, han trabajado en la industria del modelaje. «Es algo que hemos vivido desde pequeños, pues mi madre nos contaba cómo eran aquellos años en los que ella desfilaba y participaba en los concursos de belleza», comenta la palmensa, que con 44 años de diferencia vivirá el mismo sueño que su madre en un certamen nacional de belleza.

Cambios en los concursos

Las experiencias de madre e hija son muy distintas. «Cuando fui Miss, -recuerda Graciela- tenías a todo un equipo de personas a tu alrededor dirigiéndote y enseñándote. Antes del certamen nacional estuvieron seis meses preparándome. También es cierto que la presión y exigencia de antes no tiene nada que ver con la de ahora. El no conseguir el título era algo que te afectaba mucho».

Gabriella mira a su madre y se emociona. «Ella me ha dado muchos consejos, pero principalmente me dice que disfrute de la experiencia. Es algo que no se olvida en la vida y que hay que vivirlo y aprender de cada instante. Ganar está bien, pero creo que la experiencia y las amistades que haces son el mayor premio».

Gabriella participó en 2021 en el certamen de Miss World Illes Balears y destaca la buena relación que mantiene con algunas de sus compañeras de aquel concurso. «En esta ocasión me llamó el delegado de Miss RNB a nivel nacional, Jesús Bueno, y me propuso presentarme. Durante estos meses me he estado preparando pues es para mí un orgullo representar a Baleares en un certamen tan prestigioso como este», explica la joven.

La joven puso rumbo a Tarragona cargada con un equipaje de tres maletas en el que además de pantalones tejanos, una decena de vestidos, camisetas básicas y varios pares de zapatos, destaca el vestido para la gala final que ha confeccionado el modista y diseñador Hugo Micaelo. «Ha sido una persona que desde el principio se ha implicado y me ha mostrado su apoyo, al igual que mi novio y toda mi familia».

a joven mallorquina se encuentra en Salou donde este viernes se celebrará el certamen nacional de belleza, en representación de les Illes Balears.

Durante esta semana, la joven mallorquina ha convivido junto a las 51 aspirantes y ‘rivales’. Pese a ello, confiesa que «de esta experiencia, gane quien gane la corona, me llevo buenas amigas». Gabriella ha estudiado un grado de Comercio y Marketing, un curso de azafata de vuelo y es jefa de barra en la discoteca BCM. Derrochando alegría, se muestra optimista: «Me enfrento al certamen de mañana con muchas ganas e ilusión. Durante esta semana he conocido a mucha gente y estaré apoyada por mi madre y mi novio. Sin duda está siendo inolvidable». El certamen elegirá quién será la representante de España en los reconocidos concursos de Miss Supranacional y RNB Hispanoamericana.