Las previsiones más pesimistas se han cumplido y el Club Náutico Ibiza dejará de estar gestionado por los ibicencos tras 99 años de historia. El Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Balears (APB) ha decidido en su reunión de este jueves por la tarde proclamar como oferta más ventajosa la presentada por la empresa Puertos y Litorales Sostenibles S.L. para gestionar las instalaciones de la histórica entidad en el puerto de Vila a partir del 5 de mayo. Una autorización de ocupación temporal que tendrá una duración de dos años con opción a una prórroga por un año más.

La APB se ha decantado por la oferta de Puertos y Litorales Sostenibles tras descartar las alegaciones del Club Náutico Ibiza, que reclamaba la exclusión de su rival del concurso por la condena el pasado mes de diciembre por estafa procesal y falsedad en documento público del empresario Alberto Pedraza Jorde, el «administrador de hecho» de la sociedad mercantil ganadora. Una decisión del ente portuaria contraria al sentir general de la población ibicenca, que ha demostrado su apoyo al Club Náutico Ibiza en numerosas ocasiones, al igual que el de las instituciones públicas de la isla.

En este sentido, el representante del Consell d’Eivissa en el Consejo de Administración de la APB, Mariano Juan, ha votado en contra tras mostrar «mi disconformidad con parte del informe que justifica la no exclusión de uno de los licitadores». Juan ha explicado que el debate en el seno del Consejo de Administración se ha centrado en el significado de ‘fraude’, un término en el que según la Abogacía del Estado no está incluida la estafa, que es el delito por el que está condenado el administrador de Puertos y Litorales Sostenible. «Entiendo la postura de la Abogacía y de los consejeros, que se ven vinculados por unas bases que se aprobaron en 2022 y que establecen claramente cuáles son los criterios. Visto que no comparto parte del criterio jurídico he decidido votar en contra», apuntó Mariano Juan. El resto de consejeros, en cambio, ha votado a favor.

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha reaccionado a la decisión de la APB señalando que la adjudicación «ha sido un jarro de agua fría para los socios del Club Náutico Ibiza». «La náutica social y deportiva que siempre hemos defendido queda tocada porque ya no dispondrán de unas instalaciones que eran prioritarias. Si queremos que en Ibiza se pueda acceder al mar a un precio justo hay que apostar por los clubs náuticos», ha añadido el presidente insular.

Vicent Marí apuesta por llevar a cabo «cambios legislativos porque si no acabarán desapareciendo estas entidades que tanta labor social y deportiva han hecho a lo largo de tantos años». Además, también ha tenido un mensaje positivo porque «no todo está perdido. Hay que confiar en que el próximo concurso promueva estos valores que tienen los clubs náuticos y que el mar sea una puerta abierta a cualquier bolsillo».

Desde el PSOE han mostrado su «profunda decepción» por una decisión de la APB «que supone un golpe muy duro para una entidad histórica y ejemplar de la ciudad de Ibiza y de nuestra isla, a la que queremos reiterar nuestro apoyo y animar a no desistir en su lucha por la continuidad y la defensa de una gestión social y deportiva de las instalaciones portuarias».

La APB explicó que ya está trabajando en la redacción de unos pliegos para un nuevo concurso que garanticen una concesión administrativa a un horizonte amplio de 20 a 30 años». La intención del ente portuario es «licitar, evaluar y adjudicar dicha concesión antes de que se cumplan el plazo máximo de tres años de esta autorización».

El director del Club Náutico Ibiza, Vicent Canals, mostró su contrariedad con la decisión del Consejo de Administración de otorgar la concesión de sus instalaciones a Puertos y Litorales Sostenibles. Una noticia que han conocido minutos antes de recibir el Premio de Honor de Onda Cero Ibiza y Formentera. «Ha sido una sensación agridulce, de tristeza y de emoción. No lo entendemos. Como ha dicho el presidente, se cierra una puerta al mar a todos los ibicencos y se abre a la especulación». Canals defendió que la del CNI «entendíamos que era la mejor propuesta. Hablamos de un modelo social, con propuestas serias y coherentes, sin querer engañar a nadie. Ahora cambia el modelo».

El CNI propondrá a la asamblea presentar un contencioso

El Club Náutico Ibiza ha convocado a sus socios a la asamblea extraordinaria el próximo miércoles 24 de abril para decidir las medidas a tomar a partir de la decisión de la APB. «Como directiva, intentaremos que se apruebe el interponer un recurso contencioso administrativo contra esta decisión y pedir medidas cautelares. Creemos que hay suficientes argumentos. La asamblea nos tiene que marcar la hoja de ruta y hasta qué punto la masa social debe comprometerse para continuar con la escuela de vela, el equipo de vela y ‘Un mar de posibilidades’. Todo esto supone un esfuerzo de recursos y de la masa social, pero nuestra voluntad es trabajar para volver y en ese momento estar fuertes», planteó Vicent Canals.