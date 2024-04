La discriminación o la falta de información, causas para no pedir la baja por dolor de regla

La discriminación de género en el entorno laboral o el desconocimiento en relación a la normativa vigente son algunas de las causas que muchas mujeres no se plantean pedir la baja por menstruación. Un temor que persiste y es porque todavía falta «perspectiva de género», no solo en el trabajo sino también el Sistema de Salud a la hora de valorar la posible dolencia.

Así lo sostiene Xisca Garí, portavoz de la gestora de UGT en Baleares, después de conocer que no hay tantas peticiones de baja por incapacidad por dolor como, tal vez, se esperaba una vez aprobada la ley. «Desde UGT aplaudimos la normativa porque avanza en derechos de las mujeres trabajadoras y en igualdad», opina Xisca Garí, que a pesar de valorarla positivamente, recuerda que «todavía hay que seguir avanzando, porque son temas que impactan en la salud, y en este tema falta mucho estudio que hacer». De hecho, el que no haya avanzado este tipo de diagnóstico en Sanidad sería otra causa por la que se complica obtener una baja al respecto. Hay afecciones, como la endometriosis, muy relacionadas con las menstruaciones dolorosas que sigue visibilizada en la medicina. Y en este caso, según Garí, «la perspectiva de género es muy importante».

Desconocimiento

Desde que se aprobó el pasado 16 de febrero de 2023 el derecho a baja médica por regla dolorosa, en UGT no han recibido peticiones para recibir información al respecto. A pesar de ello, el sindicato detalla que «en cuanto se aprobó la normativa, no hemos dejado de hacer campañas y jornadas para detallar los derechos que tienen. El hecho de que haya desinformación todavía demuestra el machismo y el antropocentrismo que hay, que hacen que la menstruación siga siendo un tabú», lamenta Garí.

Otro hecho que apuntan desde UGT para entender que no haya todavía tantas bajas es por la tendencia de las mujeres a «aguantar». Lo explica así la portavoz de la gestora de UGT: «Siempre ha habido dolor de regla, incluso incapacitantes, pero muchas veces no necesitamos pedir la baja porque pactamos con los superiores pedirnos un día libre, diciendo que no te encuentras bien».Sin embargo, a pesar de que hasta ahora ha sido así, o bien tomar una pastilla para evitar el dolor, el tener una ley como esta «era algo necesario y un gran avance», sostiene.