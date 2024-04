Vox va un paso más allá y pide la comparecencia de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se ha creado en el Parlament balear. Los socios de Prohens hacen esta petición de comparecencia un día después de que el juez haya decidido abrir diligencias para investigar su actuación, unas diligencias que han provocado que Pedro Sánchez anuncie que se plantea dejar la Presidencia del Gobierno.

Vox mete también presión a la presidenta del Govern y pide que comparezca en al comisión, a pesar de que el PP se ha mostrado en contra y de que la propia portavoz de la formación, Manuel Cañadas, dijera hace unos días que se presencia no era necesaria. El PSIB y Més también incluyen la petición de comparecencia de la presidenta, pero no así el PP, que ha decidido no incluirla en el plan de trabajo de la comisión. Sí figura el vicepresident, Antoni Costa, ya que es él quien gestiona los fondos europeos con los que se pagaron las mascarillas.

La mesa de la Comisión ha dado este jueves el visto bueno a los cinco planes de trabajo que han presentado los grupos parlamentarios y el martes de la próxima semana se votará cuál de ellos se aprueba. Saldrá adelante el que más votos tenga y no se descarta acuerdos de última hora para combinar diversos planes. Las sesiones se celebrarán los martes y los viernes.

En todos los planes de trabajo que han presentados los diferentes partidos hay nombres más o menos coincidentes. Figura la presidenta del Congreso, Francina Amengol; el exministro José Luis Ábalos; su exasesor, Koldo García y diversos consellers del anterior Govern, además de los responsables del IB-Salut como Juli Fuster y Manuel Palomino.

En varios planes de trabajo se solicita la presencia del anterior director de la Oficina Anticorrupción, Jaime Far, y Més pide que se reclame la presencia del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo y del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. Vox pide la comparecencia del CEO de Globalia Javier Hidalgo, entre otros.