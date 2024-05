El PSIB ha presentado un escrito en el Parlament en el que pide una reunión urgente de la mesa de la comisión de investigación del caso mascarillas para rechazar parte del plan de trabajo de Vox y, en concreto, la petición de comparecencia de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En su escrito, los socialistas opinan que esta y otras peticiones desbordan el objeto de la comisión y alertan de que puede vulnerarse la Constitución.

En su defensa, los socialistas mencionan una sentencia del Tribunal Constitucional referida a una comisión de investigación del Parlament de Catalunya en el año 2019. En aquella sentencia se estipula que el Parlament solo estaba legitimado para estudiar asuntos que son competencia de la Generalitat, «la única compatible con el bloque de constitucionalidad», no asuntos que no son de su competencia y traspasan los limites geográficos y políticos autonómicos.

A partir de esta sentencia, los socialistas argumentan que la comisión creada en Balears «no se puede convertir en una causa general de investigación» de cualquier contrato del Govern, como propone Vox, y plantee la comparecencia de cualquier persona que no tenga relación con el contrato que se está investigando, como es el caso de la relativa a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez.

También añaden que no se puede desbordar el ámbito territorial de la Comunitat y creen que, en contra de lo que propone Vox, no se puede citar a los presidentes o consejeros de otras comunidades autónomas «únicamente bajo la sospecha de que podría tener alguna relación con el objeto de la comisión».

Los socialistas acompañan su escrito con una nota del letrado que hace el seguimiento de la comisión de investigación de este mismo caso en el Senado. El letrado alerta de que algunas peticiones que incluyó el PP en su plan de trabajo desbordan el objeto de la comisión y no se adecúan al mandato del pleno, por lo que propone que se supriman.

Es exactamente lo que pide el PSIB que se haga con algunas de las propuestas de PP y Vox. Los socialistas creen que no se puede llamar a la mujer de Pedro Sánchez y en su escrito critican que Vox mencione expresamente que el cargo de Begoña Gómez sea el de «mujer del actual presidente del Gobierno de España». Creen que esta petición no se adecúa ni al objeto no al ámbito territorial de la comisión ya que no se investiga la actuación ni del presidente del Gobierno de España ni los contratos realizados por el Gobierno ni cualquier otro contrato que no sea el de la empresa investigada.

El apunte El PP no aclara si la presidenta Prohens será citada a declarar en el Parlament El PP no ha desvelado por ahora si la presidenta del Govern, Marga Prohens, comparecerá finalmente en la comisión de investigación, como piden sus socios de Vox. También el PSIB y Més han solicitado la presencia de Prohens en la Cámara. Sí se sabe que se solicitará que comparezcan la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ya que prácticamente todos los grupos parlamentarios reclaman su presencia. Més per Menorca es el único que no ha solicitado la presencia de ninguna de las dos presidentas, ni la del Govern ni la del Congreso. La comisión deberá cerrar hoy el orden de los comparecientes.