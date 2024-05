La Policía Nacional ha detenido a un hombre por proferir amenazas de muerte contra la presidenta del Govern, Marga Prohens. Los hechos sucedieron hace unos meses, pero Prohens lo ha hecho público este martes en el pleno del Parlament tras una pregunta del diputado socialista Iago Negueruela. Prohens ha indicado que acudió a la Policía Nacional por recomendación de los servicios de seguridad después de una serie de amenazas en las redes sociales a las que se dio crédito.

«Mientras usted me señala, su entorno me ataca y ejecuta», ha contestado Prohens a Negueruela. La presidenta ha denunciado la persecución a la que se ha visto sometida por los partidos de la oposición, que han hablado sobre su divorcio, sus hipotecas "y han difamado a mi padre en sede parlamentaria". "No nos llevarán a esta política del fango", ha añadido.

Iago Negueruela había acusado a la presidenta de practicar la política del fango «y de destrucción del adversario» que denuncia Pedro Sánchez y recordó unas duras palabras de Prohens en contra de la vicepresidenta del Gobierno, Irene Montero, de quien dijo que era «una mujer sumisa al macho alfa» y de Mónica Oltra que tapaba abusos sexuales. Le ha acusado de financiar a determinados medios de comunicación, como Jiménez Losantos, que dice que Armengol ve a Sánchez «con el éxtasis de Santa Teresa de Bernini» y a medios como el de Javier Negre que acosan a los socialistas por la calle.