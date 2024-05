La Junta Electoral ordena retirar vallas publicitarias de Vox sobre la campaña de la libre elección de lengua.

La Junta Electoral Provincial de Baleares ha ordenado retirar dos vallas publicitarias de Vox en Palma e Inca sobre la campaña de libre elección de lengua, atendiendo a una denuncia del PSIB. La resolución, adoptada este lunes, estima también otra queja del PSIB sobre la difusión de un comunicado del Govern sobre la creación de viviendas en Ibiza, y ordena retirarlo.

El PSIB aseguró que los carteles de Vox y la nota informativa vulnerarían la Ley orgánica de régimen electoral general (LOREG) en relación a las elecciones europeas. Los carteles de Vox mostraban la imagen de un niño al que un adulto tapa la boca, dando a entender que es lo que ocurre «sin Vox», y al mismo niño sonriente sin silenciar, acompañado de la leyenda «con Vox». Protagoniza el cartel el lema «el primer paso hacia la libertad. Campaña de libre elección de lengua».

En sus alegaciones Vox argumentó que los carteles no tienen contenido electoral, no llevan imágenes de sus candidatos, ni piden el voto de cara a las elecciones al Parlamento Europeo. La Junta Electoral rechaza sus argumentos: recuerda que desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio de la campaña está prohibida la realización de publicidad de los partidos y que no puede justificarse por el ejercicio de sus actividades ordinarias, independientemente del contenido.