Vox quiere sustituir el catalán por el baléà en el Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Desde el partido presidido por Patricia de las Heras argumentan que «el catalán no es una lengua propia de las Islas, lo es de otra comunidad», motivo por el que este próximo martes llevarán este asunto al pleno del Parlament.

En concreto, la propia de las Heras ha registrado una pregunta dirigida al vicepresidente del Govern, Toni Costa, en el que le expondrán lo siguiente. «Sr. Costa, ¿es su gobierno partidario de sustituir la denominación catalán por la de 'lenguas baleares' en nuestro estatuto de autonomía?». No obstante, desde Vox son conscientes de que esta propuesta no está recogida en el acuerdo mediante el que dan apoyo al Govern del PP, por lo que no pueden exigir su cumplimiento.

Sin embargo, el PP rechaza esta propuesta. Desde el partido presidido por Marga Prohens siempre han defendido su respeto al Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, motivo por el que no se va a modificar, al menos, en relación a la lengua. Cabe precisar que para poder sustituir el catalán se necesitan se necesitan tres quintas partes del Parlament, por lo que aunque los populares lo apoyasen tampoco saldría adelante.

Felipe VI otorga el título 'Real' a la Acadèmi de sa Llengo Baléà

Cabe recordar que Felipe VI ha concedido el título 'Real' a la Acadèmi de sa Llengo Baléà. La Casa Real ha argumentado que esta decisión se fundamenta en informes de «distintas instituciones competentes» de las cuales no revela la identidad. Fuentes de Zarzuela han subrayado a este rotativo que este es el procedimiento habitual en cuestiones de esta índole y que en ningún caso se toma la decisión en base al criterio de la propia Casa Real. En ese sentido, ponen como ejemplo la concesión del título a clubes de fútbol, como pueden ser el Real Madrid o el Real Club Deportivo Mallorca. Asimismo, señalan que «nunca y en ningún caso» dan cuenta de las entidades que avalan la concesión y que, por lo tanto, tampoco se va a hacer en este caso. Por último, restan hierro a la decisión insistiendo en que está ha sido tomada siguiendo los cauces protocolarios y habituales.