El Govern no quiere agitar la polémica en las puertas de la primera movilización a favor del catalán –este domingo se celebra la Diada per la Llengua que convoca la OCB– desde que Marga Prohens, del PP, preside la Comunitat Autònoma.

El portavoz del Ejecutivo y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, optó por fijar claramente su posición, buscando el equilibrio entre quienes defienden la unidad de la lengua y quienes no; entre quienes se manifestarán mañana y quienes, como Vox, entienden que el catalán no es la lengua de Balears. Costa se remitió al Estatut d’Autonomía que, en su artículo 35, señala que «la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana es la Universitat de les Illes Balears». Este artículo, además, faculta a la Comunitat Autònoma a participar en instituciones «destinadas a salvaguardar la unidad lingüística formada por todas las comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catatalana». Varias veces indicó Costa, pese a la displicencia del grupo Vox en relación al papel de la UIB, que «es la máxima autoridad».

El portavoz no se quedó ahí, indicó que no se reformará el Estatut y hasta restó importancia a la decisión de la Casa Real de conceder a la llamada Acadèmi de sa Llengo Baléà (escrito de esta manera) la distinción de Real. «Esto tiene la importancia que tiene, ¿qué significa realmente?, ¿qué cambia?, entiendo que nada», dijo después de insistir en que la autoridad académica es la Universitat y que «no nos encontrarán en este debate».

Antoni Costa afirmó que el Govern no había informado ni a favor ni en contra de esta distinción y que supo de ella cuando se anunció por la Casa Real, que no ha querido dar a conocer en qué informes se ha basado.

Del mismo modo que el Govern no ha sido consultado ni ha elaborado informe alguno, tampoco lo ha hecho la UIB ni el Parlament. Fuentes de la Cámara respondieron con rotundidad que no, aunque precisaron que el presidente, Gabriel Le Senne, no hablaría de este asunto ni del escrito de la Reyal Acadèmi de sa Llengo para que se reconociera la relevancia de esta «lengua minoritaria» que –según el escrito presentado en la Cámara– «ha contribuido a la formación del castellano con aportaciones léxicas como ensaymada o sobressada» y que es comparable a lenguas que «han contribuido a enriquecer el acervo lingüístico del español», citando al arameo, el polaco, el búlgaro y el mochica.

La relación con Vox

Vox, el partido que permite gobernar al PP, mantiene que el catalán no es la lengua de las Islas, cuestiona su unidad y, si tuviera mayoría, plantearía reformar el Estatut. De momento, se limita a preguntar qué opina el Govern. Según su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, «lanzamos un guante», aunque no parece que vaya a presentar ninguna proposición de ley en este sentido. Cualquier reforma del Estatut, al tratarse de una ley orgánica, debe ser votada en el Congreso con el acuerdo del PSOE y PP.

«Vox y PP pensamos de manera distinta sobre este asunto pero no nos resulta incómodo el pacto», dijo Costa que apeló a la «libertad» para que cualquier persona exprese sus opiniones. Costa no valoró si había más motivos que otras veces para salir a la calle este domingo.