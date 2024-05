Miles de personas se han concentrado este domingo en la Plaza Mayor de Palma para pedir al Govern de Marga Prohens que defienda el catalán en la islas y que no se deje intimidar por las propuestas de Vox, que buscan que la lengua catalana desaparezca de las instituciones y de la vida pública de las Islas. Los asistentes, entre ellos la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cargos del PSIB, de Més y del PI, han llenado la plaza en una de las concentraciones más multitudinarias de los últimos años. La OCB habla de 40.000 asistentes, cifra que la Policía Local de Palma rebaja a 7.000. En cualquier caso, por encima de las previsiones de los organizadores, que esperaban 5.000 personas.

Además de los representantes de la entidad convocante, con el presidente de la OCB, Antoni Llabrés al frente y Pau Emili Muñoz en nombre de Joves de Mallorca per la Llengua, a la convocatoria han asistido representantes del PSIB y de Més. Los asistentes han coreado consignas a favor del catalán en medio de un ambiente festivo en el que, sin embargo, no ha faltado la reivindicación a favor de la lengua catalana. Ha habido xeremiers, batucadas y gigantes mientras los concentrados esperaban la llegada de la flama per la llengua. Los asistentes han levantado una cartulina con el mapa de Mallorca sobre los colores de la senyera.

Uno de los últimos relevos de la Flama de la Llengua. Foto: Francisco Ubilla

La concentración la había convocado la Obra Cultural Balear (OCB) en el marco de la Diada de cada año, pero con el añadido de que ésta es la primera convocatoria que se hace bajo el mandato de Marga Prohens, cuyo gobierno ya ha suprimido la exigencia de conocer el catalán en la sanidad pública y ha anunciado la puesta en marcha de un plan piloto el próximo año para que los colegios tengan la posibilidad de impartir asignaturas en castellano.

Imagen de la cabecera de la manifestación. Foto: Francisco Ubilla

La jornada ha comenzado esta mañana con los últimos pasos del Correllengua, que ha partido este domingo de Llubí en dirección a Palma. La flama per la llengua ha llegado a Palma a pasadas las 18.00 horas y ha hecho el último recorrido a pie desde la plaza de la Porta Pintada por la calle Sant Miquel hasta llegar a la Plaza Mayor. Numerosos ciudadanos han acompañado a la flama en este tramo final mientras en la plaza le esperaban miles de ciudadanos que han levantado un mosaico con la imagen de Mallorca.

Imagen de la Plaça Major de Palma, sobre las 18 horas. Foto: Pilar Pellicer

Se trata de una de las convocatorias de la OCB que han reunido a más gente por la preocupación ante las políticas del PP, además de propuestas como la que acaba de presentar Vox para pedir a Marga Prohens si piensa promover una reforma del Estatut para que el catalán deje de ser oficial y se sustituya por la "lengua balear".