El arma es un elemento personal e intransferible para cualquier agente de las fuerzas de seguridad, en las islas y fuera; fiel compañera siempre y, ocasionalmente, la pesadilla de cualquier policía que sufre el temido disparo accidental o cualquier otra vicisitud que ponga la pistola en juego. Es un momento tenso y desagradable para los agentes, sobre todo, porque se pone en juego su profesionalidad, responsabilidad o habilidad en el manejo; aunque a veces, y sólo a veces, es fruto de la mala suerte. Ultima Hora viaja en el tiempo y recoge algunos de los incidentes más sonados con pistolas policiales.

Un aspirante a policía recibe un tiro en la oreja mientras le enseñaban a disparar

Ocurrió el mes de octubre de 2010 en una academia policial de Palma. Veinticinco aspirantes a policía aprendían sobre el manejo de armas de fuego junto a su profesor. Tras la explicación teórica, el agente responsable les dejó un revólver, una escopeta y numerosos cartuchos. Poco después, abandonó el aula. Uno de los compañeros del herido, creyendo que las balas eran de fogueo, cargó un arma y acabó disparando un proyectil contra la oreja izquierda de su compañero.

Los daños que sufrió la víctima fueron graves y requirió numerosas intervenciones; por lo que tanto el profesor como el aspirante admitieron su responsabilidad y pagaron al herido 55.000 euros; una cantidad que pactaron para evitar la condena de cárcel ya que, inicialmente, la Fiscalía solicitaba dos años de prisión por un delito de lesiones imprudentes.

La pistola que se disparó en un avión a punto de despegar

Una aeronave de Vueling, que cubría la conexión Ibiza-Madrid, se disponía a despegar un sábado a mediodía, en agosto de 2016, cuando se produjo un sonoro disparo que provocó el respingo de todos los pasajeros. El suceso se produjo cuando un agente de servicio se dispuso a entregar el arma al comandante del avión, acción que hay que hacer según el protocolo. Al realizar la entrega en el interior de la aeronave, que se encontraba a punto de despegar desde el Aeroport d'Es Codolar, la pistola se disparó de forma fortuita. Afortunadamente, el agente, conociendo los peligros que entraña el arma, había asegurado la pistola apuntando hacia su propia maleta, por lo que fue allí donde impactó el tiro accidental. La Dirección General de la Policía Nacional abrió una investigación interna para analizar las causas.

Un tiro al techo de la garita de la Jefatura Superior de Palma

Noviembre de 2020. Eran las once de la noche y el turno de una de las agentes de guardia llegaba a su fin. La policía pretendía explicarle a su compañero cómo funcionaba la escopeta y le mostró cómo se disparaba al suelo con el arma descargada. Aunque no lo estaba. La bala salió y se estrelló contra el techo de la garita de vigilancia. La agente fue suspendida durante cinco días y recurrió su sanción ya que consideraba que su actuación había sido pertinente; no pensó lo mismo el Tribunal Superior de Justicia de las Islas que acabó por confirmar la sanción impuesta.

Las actrices de ‘Servir y Proteger’ y sus clases de tiro particulares

Un agente se encontraba de servicio durante el verano de 2021 cuando recibió una extraña petición, dos actrices famosas de la serie ‘Servir y Proteger’ de TVE pretendían recibir clases de tiro para mejorar su técnica ante la pantalla. El policía creyó que realizaba un buen servicio y que, debido al éxito televisivo de las protagonistas, sería bien considerado. Las acompañó a la galería de tiro y les enseñó, con armas simuladas, todos sus trucos. Las actrices disfrutaron tanto la clase que acabaron por subir las imágenes a Instagram. Las fotos tuvieron una gran repercusión, sobre todo, para el agente, que acabó suspendido dos días por su ‘amabilidad’.

El policía ibicenco que perdió una pistola cargada

Esa noche de abril de 2023 resultó interesante para el agente protagonista de este curioso incidente que tuvo lugar en Ibiza. Al parecer, visitó diversos establecimientos de ocio nocturno yendo de paisano, aunque estaba de servicio. El agente no estaba haciendo nada negativo, extraoficial o extraordinario ya que formaba parte del grupo de investigación y podía estar siguiendo las pistas de algún caso en aquellos lugares; aunque eso sí, a la mañana siguiente, no recordaba dónde podría haber extraviado tan preciado útil y tuvo que comunicarlo a sus superiores. El arma estaba cargada y llevaba trece cartuchos en su interior. Expediente abierto e investigación al canto.

Sin lugar a dudas, ejercer como agente de las fuerzas de seguridad no es tarea fácil y considerando el manejo diario de armas tan peligrosas que, como dicen, «las carga el diablo» poco nos pasa. Asimismo, la tenencia y uso de las armas por parte de los cuerpos de seguridad se rige por numerosos protocolos y minuciosas investigaciones dirigidas a saber cómo actuar ante cualquier anomalía, corregir los errores que se producen e incorporar nuevas medidas que resulten realmente útiles.