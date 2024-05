«Jamás imaginé esto», titula su escrito la usuaria de TikTok @carladelasaludff o lo que es lo mismo, la joven de 21 años que acabó en la UCI tras tomarse un café con insectos en el aeropuerto de Palma. Carla lleva doce días en el hospital y, a pesar de que la historia de las máquinas de café y los bichos, va quedando atrás, su calvario médico continúa. Sigue ingresada y tal y como ella explica «doce días en el hospital, dos en la UCI, once sondada, once sin comer, diez quilos menos y una nueva vida con fecha de nacimiento»; por lo que confirma la gravedad de la reacción alérgica que sufrió y que aún no ha logrado recuperarse del todo.

Por otro lado, la joven no duda en apuntar a la compañía de las máquinas como responsable de su estado y lo deja claro alegando en su escrito que se encuentra así «por la mala higiene de una empresa». La víctima del malogrado café aprovecha también para agradecer el apoyo que ha recibido y valorar el hecho de seguir viva: «hoy por hoy sólo doy gracias por estar aquí y por los que me han rodeado», escribe. Carla publicó el post hace unos días cuando incorporó una serie de diez fotografías acompañadas de una bonita canción de tintes nostálgicos. En las fotos, la joven muestra su cara con las rojeces e inflamaciones provocadas por la reacción que sufrió a causa del café plagado de insectos que bebió poco antes de subir a su formación en el aeropuerto el día de autos. La cara de la afectada puede verse ya en las últimas fotografías deshinchada y con las rojeces disminuidas aunque resulta impactante sobre todo el estado de su boca, la sien y la zona inferior de sus cejas. En las imágenes, la joven incluye también las noticias publicadas en Ultima Hora y varios recuerdos y regalos que familia y amigos le han llevado al hospital. Noticias relacionadas Trabajadores de la empresa de las máquinas de café: «La suciedad y los insectos no son una novedad» Más noticias relacionadas Este es el perfil en el que ha colgado el post: @carladelasaludff Por el momento, acumula más de 185.000 visualizaciones y más de 7000 'me gusta'; además, ha recibido numerosos mensajes de apoyo tanto de compañeros de trabajo como de desconocidos que le envían ánimos para superar su estancia en el hospital. Asimismo, otros usuarios han seguido compartiendo con ella sus experiencias con los cafés con insectos; como varias compañeras del aeropuerto de Menorca que le cuentan que ya no toman bebida de esas máquinas. Ahora que parece que lo peor ya ha pasado, Carla se muestra más animada y afila su sentido del humor, ya que en su último post ha publicado dos imágenes con el siguiente mensaje: «Sorpréndeme» en la primera de ellas, mostrando una imagen de cómo era antes de que todo sucediera, y «le conté que casi muero por un café» en la segunda; dónde muestra lo que le ha ocurrido bajo el ritmo del remix de 'Guantanamera' y un título que reza: Si no me lo tomo yo con #humor. Carla avanza en su recuperación en el centro hospitalario con la esperanza de salir lo antes posible mientras la Policía Nacional continúa reuniendo la información necesaria para complementar su investigación sobre lo ocurrido.