Govern y oposición acaban de entrar de lleno en una singular guerra: izquierda y derecha pugnan ahora por ver quién es el que más combate la masificación turística y de quién es la culpa de que las Islas estén al borde del colapso turístico. El pleno del Parlament de este martes fue un cruce de reproches de los dos bandos y de acusaciones mutuas de haber colapsado las Islas.

Varios consellers y la presidenta del Govern, Marga Prohens, señalaron a los partidos de izquierda de haber provocado la situación de congestión turística de las Islas al permitir la creación de 115.000 plazas de alquiler vacacional durante el mandato de Francina Armengol. Aseguran que son la causa del colapso del modelo, pero desde las filas socialistas se atribuyeron estas plazas a la legislación que aprobó el PP con Carlos Delgado y Jaime Martínez como responsables turísticos de la época.

«Por muchos esfuerzos que hagan, las 115.000 plazas las crearon ustedes y les perseguirán toda la legislatura», dijo el conseller de Turisme Jaume Bauzà. «Ha llegado el momento de poner los límites que ustedes no pusieron», reprochó la presidenta al portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia. «Estoy orgullosa de ser la presidenta de una comunidad turística y no pediré perdón por ello y precisamente por eso creo que hay que poner límites», añadió. La presidenta animó al resto de partidos a que se sumen a la mesa que se creará para analizar este problema. «Me gustaría que estuvieran, pero si no están tampoco pasa nada», dijo en alusión al PSIB

El mensaje de la oposición fue, en esencia, que no se fían del giro que ha dado el Govern en esta materia y que sea ahora Marga Prohens quien lidere el discurso contra la masificación, hasta el punto de que su socio de Vox le pidió que no se confunda y haga la misma política que la izquierda. «Para hacer tonterías, preferimos el original», alertó el diputado de Vox Sergio Rodríguez.

«Ha bastado una aurora boreal y un poco de saturación para que apliquen las política del anterior Govern», dijo Llorenç Pou (PSIB). «El PP ha votado en contra de todas las medidas que se han aprobado para contener y ahora nos quieren hacer creer que han hecho un giro de 180 grados», denunció su compañera Mercedes Garrido. «No sabemos si va en serio o de farol para tranquilizar el mal ambiente que hay en la calle», añadió Marc Pons. «Quien está descolocado es quien cambia su posición en menos de un año, porque no saben aportar nada nuevo», concluyó Negueruela.

Por parte de Més, Lluís Apesteguia celebró el cambio de discurso del PP «porque hace unos años se hacían pancartas con el lema ‘I love tourism’». «Esta tierra necesita el decrecimiento turístico porque no podemos soportar 18 millones de turistas. Escuche a la calle y no a sus socios», añadió el líder de los ecosoberanistas.