La coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, ha advertido este sábado que «para poder ponerle límites al turismo y decrecer» es necesario «ir a Europa a defender la limitación de compra de vivienda a no residentes, a prohibir los jets privados, a limitar la llegada de cruceros y de coches de alquiler».

Muñoz ha asegurado que en las elecciones europeas del 9 de junio también esta en juego «ponerle límites al turismo» y «por eso hay que llevar a Irene Montero a Europa, porque sólo Podemos ha demostrado pelear hasta el final, y solo así se consiguen las cosas», ha informado el partido en un comunicado. Podem Illes Balears ha celebrado este sábado una comida con su militancia para «calentar motores para las elecciones europeas del 9 de junio».

«Se decide qué Europa queremos construir, una Europa de acogida, de derechos y de paz o una Europa fortaleza que se prepara la guerra», ha advertido Muñoz sobre la importancia de las elecciones, y ha puesto como ejemplo que, mientras «hoy hay banderas de Palestina ondeando en la playa de Can Pere Antoni, en el mar navegan buques cargados de armas con destino al Estado genocida de Israel». Se ha mostrado muy crítica con cómo tras ser «el movimiento de solidaridad con Palestina» el que señaló al buque 'Bokrum', «el Gobierno ha respondido activando la máquina del fango, sobre la que reflexionó 5 días el presidente Sánchez para finalmente quedarse todo como estaba».

Muñoz ha exigido «saber cuántos de esos buques han pasado por Porto Pi, por Mahón, en los últimos 7 meses». Ha alabado la movilización frente al genocidio de Palestina con la reactivación de la plataforma Menorca por la Paz, los inicios de Mallorca por la Paz y los estudiantes acampando en la universidad «para frenarle los pies a Netanyahu».

«En un contexto de escalada bélica, no hay tarea política más urgente e importante que hacer la paz. El próximo 9 de junio tenemos la oportunidad de poner en pie de nuevo una izquierda transformadora que diga alto y claro No a la guerra, No a la OTAN, sí a la paz», ha continuado. Muñoz ha criticado el bipartidismo y ha advertido de que «el Gobierno del PSOE en Madrid y el PP de Marga Prohens se parecen mucho más de lo que quieren reconocer», porque «defienden que la vivienda es un negocio, porque se niegan a pararle los pies a los especuladores, porque pactan para tapar sus corrupciones».