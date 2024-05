«Descongelar el plus de carrera profesional era la primera promesa electoral de Marga Prohens», recuerda Miguel Lázaro, como presidente de Simebal y al igual que «todos los sindicatos». Como una forma de que se perciba un mejor salario, para recuperar un plus que se les debe y porque «los médicos preguntan», Simebal no va a dejar perder esta batalla. «No vamos a aceptar ningún tipo de dilación», asevera mientras pide que se convoque la carrera «de forma extraordinaria» y sin reversibilidad, como se propuso en la última mesa de negociación. «No lo vamos a aceptar, eso no pasa en ningún lugar de España».