El Govern balear insiste: es imprescindible que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoque de urgencia una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar una reforma del sistema de financiación que supere el modelo actual, caducado desde el año 2014. El Govern quiere que la ministra dé detalles de qué ha pasado con el anuncio de que se perdonará parte de la deuda a las comunidades autónomas. El Gobierno llegó a un acuerdo con ERC para que este partido votara la investidura de Pedro Sánchez pero no se ha vuelto a poner sobre la mesa. En cualquier caso, no parece probable que la ministra reúna a las comunidades autónomas hasta que no se despeje qué pasará en Cataluña y quién formará finalmente gobierno. Todavía no hay acuerdo y no puede descartarse una repetición electoral.