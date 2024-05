El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el diputado socialista Llorenç Pou se han echado este martes en cara en el Parlament la creación de 116.000 plazas turísticas en los últimos años en Baleares. Bauzà ha atribuido al Govern del Pacte la creación de esa cifra de plazas, en respuesta este martes a una pregunta de Pou sobre cuántas plazas turísticas se autorizaron al amparo de la Ley de Turismo de 2012, la llamada Ley Delgado, de la que ha dicho que fue «la más expansiva de las últimas décadas», y aprobada siendo conseller de Turismo el actual alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Según Pou, esa ley supuso una «barra libre a los hoteleros para presentar proyectos durante 5 años y crear las plazas que quisieran, saltándose incluso el urbanismo» y «desregulando el alquiler vacacional». Bauzà ha reprochado a Pou que quiera «quitarse responsabilidad del crecimiento turístico de los últimos años», y ha descrito como hechos objetivos que mientras gobernó el Pacto, entre 2015 y 2023, se pasó de las 492.260 plazas autorizadas a 607.879 en 2023.

Según el conseller de Turismo, si en la actualidad hay colas para entrar al Caló del Moro o a Es Trenc «antes las hubo en Montenegro hasta el Born para conseguir plazas hoteleras», ha dicho sobre la sede de la Conselleria de Turisme, cuando Pou era director general de Modelo Económico, por lo que le ha acusado de haber participado en crear esas 115.619 plazas. Pou ha respondido que, al amparo de la ley de 2012 se crearon «como mínimo 4.000 plazas», reconocidas en las estadísticas, pero que además el Pacto «se encontró plazas aprobadas en el cajón que no habían reconocido en las estadísticas, concretamente 17.630».

Además no habían incluido en las estadísticas ni una sola plaza de alquiler vacacional cuando había 44.000 plazas. Pou ha admitido que el Pacto autorizó «el goteo de proyectos basado en la normativa anterior, que sumaban 115.000 plazas». «Claro que las autorizamos, porque no nos gusta prevaricar», ha asegurado. El socialista ha defendido que con el Pacto aumentaron los controles y se regularizaron 40.000 plazas que existían con el Govern del PP anterior «que se amparaban en su laxa legislación y que no habían reconocido».

«No son 115.000 ni las creó el Pacte de Progrés, son un mínimo de 120.000 plazas que se deben a la Ley Turística del año 2012, que llevaban en su programa electoral y que hasta hace dos semanas estaban decididos a reactivar», ha asegurado. Pou ha acusado al Govern del PP de mentir con las plazas turísticas y que eso «les hace perder el crédito para liderar el proceso de cambio que pide la sociedad».

Bauzà ha replicado que cuando llegó el Pacto, mientras modificaban la ley turística, «el contador de plazas bum, bum, bum». «La prueba irrefutable de que consintieron un crecimiento desmesurado es que ustedes mismos se autoimpusieron una moratoria pero, eso sí, después de 8 años de gobierno», ha reprochado el conseller de Turismo, que ha recalcado que el actual Govern no la ha levantado. «Son especialistas en cambiar el relato según su conveniencia», ha concluido.