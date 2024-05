Més per Menorca se retira de la comisión que investiga la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión. Lo han anunciado este martes Josep Castells y Joana Gomila, representantes de Més per Menorca en el Parlament.

Han precisado que no quieren avalar con su presencia «unos trabajos que no conducen a nada» y en los que PP y Vox ya tienen sus conclusiones. Afirman que, aparte del gasto que ocasiona, tanto PP como Vox la utilizan en clave electoral, como parte de la campaña para las europeas y que, por ese motivo, han decidido acelerar las conclusiones y acortar los plazos.

La diputada Gomila ha dicho: «Las mascarillas son cada vez menos fake y la comisión más fake». PP y Vox tienen mayoría en esta comisión y son quienes deciden quien comparece y quién no. Més por Menorca ya no acudirá a la comparecencia prevista para este martes: la del ex director de la oficina anticorrupción Jaume Far. Esta oficina ya no existe, fue suprimida por PP y Vox.