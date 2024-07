Un 9,92. Esta fue la increíble nota media que alcanzó Carla Gutiérrez después de sacar un 10 en el Bachillerato de Ciencias y Tecnologías en el Colegio San Cayetano y un 9’8 en selectividad. Con estos resultados, la mallorquina se convirtió en la mejor estudiante de Baleares en 2024, consiguiendo también la calificación más alta de las pruebas de acceso a la universidad, al obtener un 10 en casi todos los exámenes. «Al principio no me lo creía, nunca hubiera esperado ser la mejor», comenta Carla, que estaba en la playa con unos amigos cuando recibió la gran noticia, un momento idóneo para empezar a «celebrar». Diez días después, disfrutó de las Fiestas de Sant Joan en Menorca tras un año de «mucho esfuerzo».

Uno de los aspectos más representativos de las pruebas de la PBAU son los altos niveles de tensión que experimentan los estudiantes, ya que «vas con miedo, por una décima te puedes quedar fuera de tu carrera». Carla explica que «no me sentí aliviada hasta el día que me dieron las notas» y el día después de haber hecho el último examen «seguía nerviosa». Sin embargo, afirma que «siempre he sido muy tranquila durante los exámenes y pierdo todos los nervios cuando veo las preguntas», instante en el que muchos estudiantes se bloquean.

A pesar de los momentos de alteración que se viven durante el proceso de la selectividad, tiene claro que «estaba más nerviosa en los exámenes de Bachillerato». Además, remarca que las semanas de arduo estudio en las que se preparó para la PBAU no supusieron la parte más compleja del camino, si no «soportar el cansancio que arrastraba de todo el curso». Para conseguir una nota tan brillante, la media de Bachiller «es igual de importante que la de selectividad». El resultado final es el que resalta, pero hay «un gran trabajo detrás», y muchos genios no llegan «por no esforzarse».

Carla Gutiérrez destaca la organización y el descanso cuando es preguntada por los secretos de su éxito. Aunque admite haber estado «muchas noches estudiando hasta tarde», explica que es perjudicial porque «te levantas cada mañana con menos energía y se convierte en un bucle». Por eso, pone de manifiesto la importancia irse a dormir temprano para «rendir mejor». Cuenta que cada semana reservaba momentos para desconectar, porque sino es «imposible» afrontar este reto. «Aprovechaba los viernes para salir con mis amigos y descansar», dice. Otro de los grandes consejos que aporta es el ejercicio físico, en su caso, salía a correr para «vencer el nerviosismo».

El curso que viene podrá cumplir el deseo por el que tanto ha luchado: estudiar Medicina en la Universidad de Valencia, donde le espera su hermana. Sin embargo, no siempre ha estado segura de esta decisión. «Me gustan mucho las matemáticas y en algún momento pensé en estudiar alguna ingeniería». Dentro de unas semanas viajará a Alicante «como cada verano, porque mi familia es valenciana», para disfrutar de unas vacaciones más que merecidas. Lo que más echará de menos de la isla son sus padres, para Carla, sus «máximos referentes».