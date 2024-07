Marga Prohens lleva a Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo. La presidenta del Govern ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo para exigir al presidente que convoque la Conferencia de Presidentes autonómicos para debatir asuntos de relevancia como los cambios en la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades a recibir menores migrantes de Canarias o el nuevo modelo de financiación.

El Govern recuerda que el reglamento de la Conferencia de Presidentes especifica que el principal objeto de este órgano es debatir sobre las directrices de las políticas publicas sectoriales que afectan a las comunidades autónomas, algo que no está haciendo Pedro Sánchez ya que no ha convocado la reunión ni en todo 2023 ni este año. La presidenta aún no se ha reunido con Pedro Sánchez desde que fue elegida en su cargo hace más de un año. En una entrevista con Ultima Hora, Prohens lamentó que no existe ningún tipo de relación entre los dos gobiernos. Ningún ministro vino a la toma de posesión de la presidenta, algo que no había pasado nunca.

La presentación de este recurso llega el mismo día que se ha conocido que el presidente del Gobierno se reunirá este miércoles con el presidente catalán, Pere Aragonès. El Govern se muestra preocupado ante la posibilidad de que el Gobierno llegue a acuerdos unilaterales con Catalunya después de que el propio Pedro Sánchez se mostrara a favor de una financiación sinugular para esta comunidad autónoma. El equipo de Prohens cree que este asunto se debe abordar de manera multilateral con todas las comunidades autónomas.

El Govern recuerda que el artículo 4 del reglamento de la Conferencia señala que este organismo debe reunirse al menos dos veces al año a petición del propio presidente o de diez presidentes de comunidades autónomas. Las doce comunidades presididas por el PP ya han hecho formalmente esta solicitud sin que Pedro Sánchez haya convocado una reunión. Por esta razón, la Abogacía de la Comunitat presentará un recurso ante lo que el Govern considera un incumplimiento de la obligación del presidente.

Marga Prohens ha enviado hasta la fecha dos cartas al presidente para pedirle que cumpla con su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes. La primera la envió el 21 de noviembre de 2023. Días después, firmaba una carta conjunta con los presidentes de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Ceuta i Melilla.

La segunda carta se envió el 15 de enero de este año, un mes después de que Sánchez se comprometiese a convocar la Conferencia, algo que no cumplió. Los presidentes del PP volvieron a enviar una segunda carta conjunta el 24 de abril sin que haya habido respuesta. Ante esta situación de incumplimiento de sus obligaciones, según Prohens, el Consell de Govern aprobará este viernes encargar a la Abogacia de la Comuitat que inicie el procedimiento judicial.