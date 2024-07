Felipe VI recibe en La Almudaina a las autoridades de las Islas

El rey Felipe VI recibe este miércoles en el Palau de l’Almudaina a las principales autoridades de Baleares encabezadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha mantenido el primer encuentro con el Monarca. El siguiente en mantener la audiencia con el Rey es el president del Parlament, Gabriel Le Senne. Puede que sea la última audiencia del político de Vox con Felipe VI en caso de que prospere la propuesta de remoción del cargo que ha presentado la izquierda. No se sabrá, en cualquier caso, hasta el mes de septiembre.

Prohens se ha reunido unos minutos con Felipe VI y a su salida ha explicado que le ha expuesto al monarca los «retos de presente y de futuro» de la comunidad balear.

También ha atendido a los medios el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que ha asegurado que durante el encuentro han abordado distintos temas de actualidad y, a la pregunta de si este será la última audiencia que tenga con el Monarca, ha manifestado: «No lo sé, no me he despedido y nos vamos a ver al menos en dos ocasiones más». Sí ha contado que ha hablado con el Rey sobre la ruptura de la fotografía de Aurora Picornell: «Ha entendido perfectamente lo que sucedió, todo el mundo sabe que fue accidental».

Seguidamente, don Felipe ha recibido al alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el último en reunirse con el Monarca ha sido el president del Consell, Llorenç Galmés.

El Rey se encuentra en Mallorca desde el pasado lunes pero tras las audiencias tiene previsto regresar a Madrid para asistir a la toma de posesión de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De Madrid volará con la Reina a París para una recepción a los atletas españoles que participan en los Juegos Olímpicos. Don Felipe regresará a Mallorca la semana que viene y se prevé que mantenga una audiencia con Pedro Sánchez el día 31, aunque la fecha no está cerrada del todo.