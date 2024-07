Tras la audiencia que el rey ha ofrecido este miércoles a Prohens en el Palacio de la Almudaina, la presidenta balear ha declarado que le ha expuesto a Felipe VI los «retos de presente y de futuro» de la comunidad balear. Prohens le ha explicado al monarca este gran acuerdo político y social en el que participan más de cien entidades hacia un modelo turístico más sostenible que haga posible la convivencia del turismo con los residentes de las islas.

La presidenta ha dicho que el rey es conocedor de la realidad política y social de Baleares y, en concreto, Felipe VI le ha mostrado la preocupación compartida por las dificultades de los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado y de los funcionarios para «encontrar una vivienda digna» en las islas.

«Hemos comentado la situación en general. Felipe VI está perfectamente informado de que aquí tenemos un gobierno en minoría. Sólo está formado por miembros del PP y lo que hemos hablado es de ese primer año de nuestra labor», ha señalado Prohens. La presidenta ha expresado que el rey se ha mostrado preocupado por el tema de la vivienda «en Baleares. También hemos comentado de cómo hemos mejorado la sanidad en las islas».

La masificación también ha sido protagonista, tal y como ha explicado Prohens. «Se han expuesto las medidas que se han llevado a cabo. Se ha mostrado muy interesado en todo lo que afecta a esta cuestión. Ha querido saber las políticas que se han llevado a cabo». La presidenta de Baleares ha expuesto al rey de España el plan del Ejecutivo autonómico para lograr un gran pacto de «un modelo económico y turístico de transformación más sostenible» que haga frente al problema de la masificación turística en el archipiélago. Por otro lado, ha indicado que será una estancia algo atípica, ya que también estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París.

Por otro lado, Prohens ha explicado que el Gobierno de Sánchez es uno de los más inestables de los últimos años que ella recuerda. «En todos los aspectos, es muy inestable. Cuando yo tuve dificultades para aprobar el techo de gasto, el PSIB pidió mi dimisión. No sé qué harán ahora con Pedro Sánchez. Él no lo ha aprobado y no parece que lo vaya a aprobar», ha afirmado Marga Prohens. «Hemos visto como los socios de Sánchez le han dejado en minoría con la ley de extranjería y con el techo de gasto». Prohens también ha lamentado que Pedro Sánchez no la haya recibido todavía. «La reunión que van a celebrar Pere Aragonés y Sánchez únicamente tratará de su silla como presidente del Gobierno. Me parece lamentable que no haya tenido tiempo de reunirse con los otros líderes autonómicos. Yo estaré encantada de recibirle la semana que viene, después de que se haya reunido con el rey en Mallorca», ha indicado Prohens, que ha explicado que no entendería una nueva muestra de desprecio hacia los ciudadanos de Baleares por parte de Sánchez.

Por último, la presidenta ha exigido a Pedro Sánchez que cambie su política internacional para hacer frente al problema de la inmigración y ha señalado que Baleares no «tienen la capacidad para acoger a los menores no acompañados. Las Islas Baleares tienen ahora mismo un 650 % de sobreocupación de los recursos destinados a estos menores, que deben ser acogidos con unas condiciones dignas».