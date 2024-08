Una conductora se ha llevado este jueves el susto de su vida al volante en un aparcamiento de Eivissa, ubicado en el pasaje de la avenida Ignasi Wallis. Los viandantes y trabajadores de la zona también se han visto sorprendidos por la espectacularidad del accidente protagonizado por la mujer, que, afortunadamente, no ha sufrido daños de gravedad.

La conductora ha obtenido el permiso de conducir recientemente, según han explicado sus familiares, presentes en el lugar del accidente mientras la mujer era atendida por los servicios de emergencias. Al parecer, y según ha relatado el esposo, «ella estaba bajando por una de las rampas y otro conductor subía». En ese momento, la mujer ha decidido dar marcha atrás para dejar avanzar al otro vehículo pero, en lugar de pisar el freno, ha pisado el acelerador a fondo con la marcha atrás introducida.

Este gesto ha provocado que el coche haya circulado hacia atrás a toda velocidad e impactado contra el muro del edificio, que ha derribado. La mitad del vehículo ha quedado suspendida en el aire. La mujer ha logrado salir por su propio pie del coche.

Decenas de curiosos se agolpaban poco después en la avenida, sorprendidos por la espectacularidad de la imagen. Algunos de ellos comentaban la «suerte» que ha tenido la conductora mientras que otros aventuraban que «después de esto, no volverá a conducir en mucho tiempo». El marido, mientras tanto, se mostraba tranquilo ante la certeza de que ella no ha sufrido daños de consideración tras el impacto: «Solo tiene un poco de ansiedad y le duele un poco el cuello. Gracias a Dios, no le ha sucedido nada a ella».