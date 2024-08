El Gobierno central aún no ha enviado a la Conselleria de Transports los 43 millones de euros de subvención correspondientes a la gratuidad del transporte público. El directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha remitido una carta al Ministerio en la que le recuerda que ya han pasado siete meses desde que se pidió oficialmente la subvención y aún no han tenido respuesta del Ministerio.

En la misiva, el Govern precisa, además, que la ayuda de 43 millones es claramente insuficiente porque es la misma cantidad que se pagó en 2023 y en ese ejercicio el Govern tuvo que poner de su bolsillo un total de 13 millones de euros adicionales para cubrir la totalidad del coste de la ayuda. La directora general señala que, por esta razón, debido a la diferencia entre la ayuda recibida y la falta de ingresos por las bonificaciones adicionales, la subvención del Gobierno debería haber sido de 56,5 millones de euros.

En cuanto al año 2024, Del Valle incide en que el incremento de viajeros ha sido «muy significativo» y, a modo de ejemplo, menciona que ha habido un aumento del 31 % en el número de usuarios del autobús interurbano de Mallorca, del 12 % en la red de tren de Mallorca y del 13 % en la red de metro. «La previsión es que lo más de 13 millones de déficit que supuso la ayuda de 43 millones del año 2023 se vea aumentado considerablemente para la ayuda de 2024, que ha sido del mismo importe», afirma.

Indica que es «indispensable» abrir una vía de diálogo con las comunidades autónomas, «que son conocedoras de la realidad de su territorio» y precisa que precisamente no hubo ningún diálogo cuando se fijaron las ayudas para este año. «Aprovechamos el presente escrito para solicitar que este año no se repita, ya que se acerca la fecha de presentación de los presupuestos del año 2025 y todavía no se ha hecho ninguna reunión sobre este tema», incide Del Valle.

El Govern aún no tiene claro si el transporte seguirá siendo gratuito el año que viene ya que, para empezar, eso depende del Gobierno, que es quien paga la subvención. En cualquier caso, en declaraciones a IB3, el conseller José Luis Mateo es partidario de que los usuarios paguen algo por usar el transporte público para que tomen conciencia de que los servicios públicos tienen un coste que debe financiarse de alguna manera.