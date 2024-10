«Señor Negueruela, le entiendo muy bien, yo también soy jurista y me parece entender que está amagando con algo muy grave, que es acusarme de prevaricación». Esta declaración del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, está transcrita en el acta de la Junta de Portavoces de la reunión que mantuvo el pasado miércoles, un día después del pleno en que el presidente de la Cámara expulso a las representantes del PSIB en la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa.

«Le ruego que [a partir de ahora] no vuelva a expulsar a nadie de la Mesa bajo la advertencia de que lo que está realizando en absolutamente ilegal», le había dicho el socialista Iago Negueruela después de la exposición del letrado mayor de la Cámara, Gabriel Payeras, jefe de los servicios jurídicos. Portavoces de todos los grupos intervinieron, el presidente también, en varias ocasiones –una para decir que «ustedes dan por sentado que yo aplico la potestad sancionadora por esas camisetas, como recoge la prensa pero yo no expulsé a nadie por llevar una camiseta»– y en un momento dado el portavoz de Més, Lluís Apesteguia, dijo: «No intente liarla más, a menos seamos honestos, admita que se le fue de las manos».

Gabriel Payeras, letrado oficial mayor, intervino después de que Gabriel Le Senne le diera la opción de dar su opinión, «si quiere dárnosla». Sólo intervino una vez en la reunión (no replicó ni enmendó ninguna de las opiniones de los portavoces) y empezó señalando que «dicho con el máximo respeto y consideración, tengo la obligación de trasladar un cierto malestar que ha causado en los servicios jurídicos» en hecho de que Le Senne se reuniera con los portavoces sin convocar formalmente a la Junta y sin su presencia». Y añadió: «Había dificultades jurídicas [a resolver] y para eso precisamente están los servicios jurídicos».

Lo que expuso el letrado es que la portavoz del Vox, que pidió la palabra para quejarse de la falta de neutralidad de la Mesa, no concretó en qué artículos se fundamentaba. Y después, que el que exhibió el presidente del Parlament para echarlas no aludía a esta cuestión. Eso es que no existe ninguno sobre la neutralidad, sin que (precisó) eso no suponga que no debe observarse.

«Ha quedado claro –señaló Iago Negueruela–, lo que ha dicho; es claro, no podía expulsar [...] está yendo al límite, y eso tiene consecuencias jurídicas muy graves». Le Senne indicó que discrepaba del letrado mayor en el sentido de que como presidente sí creía que sí se había alterado el orden en la sesión del martes.