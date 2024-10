El Parlament balear ha aprobado este martes el techo de gasto de la comunidad autónoma de 2025 con el voto favorable del PP y los diputados Llorenç Córdoba y Xisco Cardona, y la abstención de los diputados de Vox. Toda la oposición, PSIB, Més y Podemos, ha votado en contra y los socialistas han echado en cara al PP que el techo de gasto autonómico haya sido adelante con el apoyo de dos diputados tránsfugas.

Con ocasión de este debate, el Govern balear ha sacado pecho de que en dos años, desde que el PP gobierna Baleares, el techo de gasto de la comunidad autónoma ha aumentado en 615 millones de euros. El conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha resaltado durante su intervención que «afortunadamente» la economía balear crece mes tras mes gracias, de manera principal, al sector turístico, del que el Govern se siente «orgulloso», ha subrayado.

Costa ha recordado que el techo de gasto del próximo ejercicio alcanzará los 6.562 millones de euros, lo que supone un aumento de 197,4 millones respecto a 2024, un 3,1 % más. El conseller ha hecho hincapié en que es posible aumentar el techo de gasto y al mismo tiempo rebajar los impuestos, que deben ser «los mínimos posibles», e incrementar el gasto público en servicios sociales, sanitarios y en educación.

En este contexto ha sostenido que el dinero «donde mejor está es en el bolsillo» de los ciudadanos, de manera especial de las rentas medias y bajas. El también vicepresidente del Ejecutivo ha informado que la previsión del crecimiento económico de Baleares para 2015 será del 1,7 %, por detrás del 2,2 % de la media española y por encima del 1,3 % del conjunto de la Unión Europea (UE). Costa ha querido agradecer públicamente a Vox y a los diputados no adscritos su apoyo al techo de gasto de 2025 y ha requerido el apoyo de todos los partidos, también de la oposición, para la aprobación de los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha destacado la abstención de su partido y ha dicho que su formación no está ni en el «bloqueo ni en la crítica permanente» como el PSIB. El año pasado, Vox votó inicialmente en contra del techo de gasto, por lo que el Govern tuvo que volver a presentarlos. Cañadas ha valorado positivamente la negociación y los avances con el PP en materia de políticas de restricción de la inmigración ilegal y de la llegada de menores migrantes, el freno a la 'okupación', la «libertad» lingüística en las escuelas y el fomento de la vivienda.

Desde la oposición, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha considerado que este techo de gasto es una «operación de maquillaje» y que el incremento se debe principalmente a que el «Govern de Prohens» no ha ejecutado hasta 200 millones de euros de fondos europeos, de manera especial en materias de energía y turismo. Negueruela ha advertido al conseller que el ciclo económico actual va camino de la desaceleración y que cuando se gasten los fondos europeos, «comenzarán los recortes». De manera especial, el diputado socialista ha echado en cara al PP que para aprobar el techo de gasto se apoye en diputados tránsfugas.

«Esta es la calidad democrática del Govern», ha denunciado Negueruela, que ha exigido a Costa «qué haga público qué ha pactado con los tránsfugas». Costa le ha respondido que Córdoba es el «legítimo representante» de Formentera en el Parlament y, por lo tanto, «no tienen ningún derecho a decirle ni tránsfuga ni ostias, así de claro». Por parte de Més per Mallorca, su portavoz, Lluís Apesteguia, ha dicho que no comparte la política liberal del PP y que, en ningún caso, apoyará un techo de gasto ni unos presupuestos respaldados por un partido como Vox. La diputada de Podemos, Cristina Gómez, ha dicho que lo importante no es el techo de gasto, sino «el techo» de la inversión social, la reducción de la pobreza, el aumento del empleo, la mejora de los servicios públicos y la gestión sostenible y ambiental.