La legalización de viviendas en rústico será automática si el ayuntamiento no contesta

1. El Govern no tiene datos de cuántas solicitudes ha habido

El Govern no sabe cuántas peticiones de legalización han entrado en los ayuntamientos de las Islas ya que la licencia es municipal. Hasta que no finalice la tramitación de la ley, se pueden pedir la licencia, pero hasta la fecha no se ha otorgado ninguna.

2. PP y oposición siguen sin cerrar un acuerdo sobre inundables

El PP ha enviado a la oposición una nueva propuesta sobre cómo quedaría la prohibición de construir en áreas inundables. Todavía no hay acuerdo entre los partidos pero hasta el lunes tienen tiempo para negociar.

3. ¿Habrá otro decreto ley si no hay posibilidades de pacto?

Una de las opciones que plantea la oposición en caso de que no haya acuerdo es que el Govern apruebe un decreto ley sobre las zonas inundables con la propuesta que ha presentado a los partidos. Así sí se aprobaría.