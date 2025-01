La Conselleria d’Educació anunció esta semana una modificación estructural de los planes de estudios con el objetivo de mejorar los resultados académicos del alumnado balear. Limitar pantallas y aumentar las horas de Matemáticas y lenguas son algunas de las medidas de los nuevos currículos, que está en exposición pública. La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa, Maria Isabel Salas, que ha liderado estos cambios, atiende a este diario.

¿Cómo prevén desligar la competencia digital del uso intensivo de pantallas en las aulas?

—Un alumno que pasa mucho tiempo frente a un ordenador, un móvil o una tablet no significa que sea competente digital. La función de los centros es enseñarles, sobre todo a los más pequeños, qué riesgos pueden tener las redes sociales o. Y entre los más mayores, qué consecuencias legales puede tener un mal uso, así como darles conocimientos para impulsar su formación informática. El próximo curso, en Infantil, ya no habrá una exposición directa. Los docentes podrán usar dispositivos como la pizarra digital con los de 5 y 6 años, pero siempre con una motivación pedagógica justificada. Esto se debería extender al resto de la sociedad, entre las familias, que tendrían que colaborar y regular su uso en casa. En Primaria se requiere dar una información clara sobre las adicciones que pueden provocar.

«Los malos resultados matemáticos no se arreglan con más horas, la cosa es ver cómo invertimos esas horas», comentó en este diario el coordinador del Col·legi Professional de Docents, Antòni Salvà

—La cantidad y la calidad son aspectos importantes porque van unidos. En el primer caso, hay que recordar que al final de la etapa de Primaria, repartida en seis cursos, se hacían 16 horas semanales, mientras que en Castilla y León tienen 28,5. Las recortamos a 24. Había una gran diferencia de horas con el resto del país. Sin una base sólida, se pueden crear desigualdades entre territorios. En Secundaria, todas las comunidades que analizamos tenían cuatro horas semanales de matemáticas; nosotros tres. Ahora lo igualaremos, ese era el objetivo. Sobre la calidad de la enseñanza matemática, ya se hacen buenas formaciones, pero es más complicado incidir en este aspecto. Por eso, equilibramos el número de horas; era necesario y reclamado.

Se incrementan en detrimento de las horas de libre designación de los docentes. ¿Se les compensará.

—Ese tiempo que tienen para elaborar proyectos de innovación, talleres o crear materias, se ha rebajado en Primaria, pero no en ESO. Y eso permitirá ganar horas para Matemáticas, Educación Artística, Conocimiento del Medio y lenguas extranjeras. El tutor, en Primaria, pasa la mayor parte del tiempo con su grupo y puede trabajar esos aspectos, algo que no pasa en Secundaria, donde hay más cambios. Por eso no se han modificado.

También han simplificado las evaluaciones, lo cual resta carga.

—Hemos incidido en su desburocratización diferenciando el hecho de evaluar del de calificar. Ya establecimos que los centros no tenían que ponderar cada uno de los criterios porque da mucho trabajo; en el GESTIB sí que deben introducir calificaciones, pero no ponderar criterios. No es obligatorio. Además, antes, a final de cada curso y etapa, se tenía que crear un informe de competencias. Ahora, al calificar, de manera automática, se elaborará el informe sin tener que ponderar cada criterio. Eso permite ahorrar horas. Son currículos flexibles.

Maria Isabel Salas durante la entrevista con este diario.

Història i Cultura de les Illes Balears «se desarrollará con mayor profundidad», dijo el conseller Antoni Vera. ¿Puede desarrollarlo?

—En el decreto se ha ampliado mucho más todo lo referente a la materia, que pasa de tres a cuatro horas semanales. En la práctica, esto implicará una formación mucho más completa, aunque eso siempre depende de cada docente. Ahora, durante el periodo de alegaciones, se ha planteado crear una optativa en cuarto de ESO: Técnicas Experimentales en laboratorio, por lo que solo se podría hacer en los centros que dispongan de estos espacios.

En segundo de Bachillerato crearán la optativa Actividad Física, Ocio y Salud, un tema muy vinculado a su carrera profesional. ¿Es su marca?

—Lo es (ríe). Educación Física termina en primero, cuando en segundo los alumnos sufren mucha tensión y nervios por las PBAU. Faltaba una opción para descargar todo eso; además, será una buena ocasión para los que quieran enfocarse en un itinerario que les exija pruebas físicas, como oposiciones policiales o de bombero, por ejemplo.

Crearán las optativas Unión Europea y Proyecto Empresarial.

—Ambas en segundo, porque en el borrador hay un error: Proyecto Empresarial la pusimos sin querer en primero. Está orientada para los más interesados en la expendeduría. La otra busca mejorar el conocimiento sobre las instituciones europeas, sobre todo ahora que todo lo que pasa en Bruselas nos afecta.

Otra gran novedad es que el Trabajo de Investigación se transforme en optativa. ¿A qué se debe?

—Desde 2022 se ha hecho en primero y segundo, y está muy bien porque les prepara para la universidad. El ministerio, sin embargo, instó que fueran optativas. Catalunya y Balears nos excedimos al establecerlas como comunes. Era una irregularidad normativa. Los alumnos de ambas comunidades tenían una materia más que en el resto del país.

¿Por qué han metido una disposición sobre la lengua de primera enseñanza en la orden de FP?

—Aprovechamos el cambio para no tener que hacer una normativa nueva; se suele hacer. Las familias deben saber que tienen el derecho a escoger entre castellano o catalán cuando escolarizan por primera vez a sus hijos. Hasta ahora tenían que saberlo y luego solicitarlo.