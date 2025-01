El presidente del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, no ha querido comentar la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, quien ha iniciado los trámites para abrir juicio al cargo de Vox, al que acusa de un delito de odio por romper las fotos de las víctimas del franquismo en sede parlamentaria.

A la hora de comentar la noticia, Le Senne simplemente dijo que «es básicamente lo que adelantamos en la nota de prensa. No voy a comentar la resolución judicial, al igual que tampoco comenté el informe del fiscal; simplemente hay que ser respetuoso, el asunto está sub iudice, los procedimientos judiciales tienen sus tiempos, es una resolución que no es firme y hay que seguir trabajando y veremos», aseguró el presidente del Parlament antes del acto del 201 aniversario de la Policía Nacional, ante la Jefatura Provincial.

Preguntado por su posible dimisión del cargo, volvió a ser tajante Le Senne. «No, no voy a valorar ni tomar decisiones y vamos a respetar el procedimiento judicial. Tendría que entrar a valorarlo y no lo haré», zanjó el político, protagonista de una decisión por parte del magistrado que complica su futuro en el cargo, toda vez que describe la acción de Le Senne en el pleno y sostiene que el gesto de romper las fotografías en trozos pequeños y arrojarlos posteriormente al suelo «revela un odio evidente hacia la ideología de las personas representadas». A la vez que añade que Le Senne actuó «mostrando rabia, ira y desprecio hacia lo que representaban dichas imágenes».

Argumentos

A su vez, el juez remarca el escenariom, el momento y la forma en que se produjo la situación. «No puede deslindarse del lugar, el momento y la persona». Y enfatiza que se debatía una propuesta para derogar la Ley de Memoria Histórica actuando Le Senne como presidente de la cámara, dirigiéndose además esa acción contra personalidades señaladas, caso de Aurora Picornell, «que representan en el seno de la comunidad autónoma ideales de la lucha antifranquista», refleja. El mismo auto señala también el reconocimiento público a esa figura y otras vinculadas a su causa.

Por último, el juez señala específicamente que los hechos investigados se enmarcan dentro de un escenario inédito, pues fue la primera ocasión en la historia del Parlament de les Illes Balears en la que el presidente de la cámara expulsó a uno o varios diputados, como hizo entonces con las parlamentarias y miembros de la mesa socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, quienes mostraron las imágenes que generaron la polémica y el contencioso posterior.