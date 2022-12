El atletismo insular cuenta con un 'nuevo' club, el Cecome Menorca Atletisme, formado a partir de los recursos humanos que durante los últimos seis años han integrado la sección de atletismo del CCE Sant Lluís y cuya cúpula estará liderada por Víctor Truyol, Richi Sintes y Ángel Pulido.

Por medio de un comunicado, la nueva entidad, que tendrá sede en Maó y que seguirá abarcando los clubes de Ferreries y Ciutadella, insiste, en ese sentido, que el proyecto iniciado hace veinte años «para dar más proyección a los atletas menorquines y no tener que fichar en clubes de fuera sigue más vivo que nunca».

Desde el nuevo club destacan que, además del «99 por ciento de los atletas y de los once técnicos» que hasta la fecha estaban en Sant Lluís, «la totalidad de patrocinadores, además de alguno nuevo que hemos conseguido», también forman parte del trasvase «pues mantienen su confianza y apoyo a la entidad». El proyecto hasta la fecha alojado en Ses Canaletes, y que a lo largo del último sexenio ha trufado sus vitrinas de trofeos y medallas de índole balear, tiene por objetivo intentar «clasificarse para el campeonato de Segunda División femenina con un colectivo 100x100 menorquín» y seguir fomentando «la labor de formación».

Asimismo, desde el Cecome Menorca Atletisme confirman la incorporación, a modo de regreso, de la reconocida atleta local, Ángela ‘Lita’ López, «que siempre ha formado parte del club cómo técnica, y lo hará de nuevo cómo atleta», precisan los responsables de la entidad, que por contra lamentan la marcha de Antònia Pons, que deja el club «para fichar por el CA Elche de Primera División Nacional y que busca el regreso a División de Honor», y de Daria Polianska, ucraniana refugiada en Menorca que ya ha dejado la Isla.

Lita López.

Por último, Richi Sintes, uno de los hombres fuertes del club, desea aclarar que «nosotros no hemos ido a buscar a ningún atleta, son los padres los que han decidido que vinieran». Además, Sintes también desea dejar claro que, a pesar de que «dimití» del CCE Sant Lluís hace tiempo, «hasta el 31-D me ocuparé de sus atletas, cosa que otra persona del club no hizo».

«No quiero perjudicar al Sant Lluís, en nada, y los atletas que, por algún olvido de los padres, no puedan hacer el trámite y pasar a nuestro club el año próximo, pues no voy a desatenderles, podrán entrenar con nosotros si lo desean», concluye Richi Sintes.